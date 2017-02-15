15 Şubat 2017 Çarşamba19 C.Evvel 1438
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DAEŞ köşeye sıkıştı Tanklar El Bab'a giriyor!

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Bordo berelilerin cephe hattında DAEŞ teröristlerini avladığı Suriye ilçesinde, tanklar ve zırhlı araçlar devreye giriyor.
DAEŞ köşeye sıkıştı Tanklar El Bab'a giriyor!
DAEŞ köşeye sıkıştı Tanklar El Bab'a giriyor! DAEŞ köşeye sıkıştı Tanklar El Bab'a giriyor! DAEŞ köşeye sıkıştı Tanklar El Bab'a giriyor!

Sokaklardaki şiddetli çarpışmaların kameralarla kaydedildiği bölgede, terör örgütüne ait tüneller ortaya çıkarıldı.

Artık düşmesi an meselesi olan El Bab'da bordo bereliler cephe hattında çatışıyor, Türk tankları ise kuşatma altındaki ilçeye yönelmiş durumda. Leopar tankıyla birlikte ACV-15 zırhlı taşıyıcı da Suriye'nin kuzeyindeki ilçede DAEŞ hedeflerini vuruyor.

İlçenin sokaklarında ise yoğun çatışmalar var. Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) yayınladığı görüntülerde, muhaliflerle teröristler sokak aralarında ölümüne çarpışıyor.

Silah seslerinin kesilmediği El Bab'da DAEŞ'ten temizlenen bölgelerde tüneller ortaya çıkarıldı. Bir binada çok sayıda tuzaklanmaya hazır mayın bulundu.

24 Ağustos'ta başlayan sınır ötesi Fırat Kalkanı Harekâtı'nda El Bab'ın alınması hayati önem taşıyor. Dar bir bölgeye sıkışan terör örgütü DAEŞ, bomba yüklü araçlar ve keskin nişancı atışlarıyla Halep'in kuzeyindeki ilçeyi savunuyor.

El Bab, halihazırda terör örgütünün Türkiye sınırına en yakın olduğu nokta. İlçenin DAEŞ'ten temizlenmesiyle sağ kalan teröristlerin doğudaki Rakka'ya doğru kaçması bekleniyor.

Rejim güçleri doğuya ilerliyor

Güney cephesinden El Bab'a kadar yaklaşan rejim güçlerinin ise kuzeye doğru ilerlemediği, yönünü doğuya doğru döndüğü görülüyor. Şam rejimine bağlı askerlerin dün çok sayıda köyü DAEŞ'ten geri aldığı bölgede, Rus savaş uçakları da terör hedeflerini bombardımana tutuyor.

DAEŞ geçen yıl topraklarının dörtte birini kaybetti

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'da 17 Ekim'den bu yana kuşatma altında tutulan terör örgütü, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini kaybetti. Irak'ta Felluce, Libya'da Sirte gibi kentlerden temizlenen kanlı örgüt, El Bab ve Musul'u da kaybetmesi halinde Rakka'ya sıkışacak.

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