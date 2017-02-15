Ankara'da bir lisede tüyleri diken diken eden rezalet

Ankara’da bir lisenin yurdunda kalan erkek öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan okul müdürü S.K., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Haymana’da bir lisenin yurdunda öğrencilere yönelik tacizle ilgili soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, okul öğrencilerinden K.Ç, “okul müdürünün erkek öğrencilere tacizde bulunduğu” iddiasıyla 29 Kasım 2016’da BİMER’e şikâyette bulundu. Haymana Cumhuriyet Savcılığı 20 Ocak’ta soruşturma dosyası açarken idari tahkikat da devam etti.

Dosyayı yeni devralan Cumhuriyet Savcısı Rıdvan Özkan, soruşturmayı derinleştirdi. Savcı Özkan, mağdur sıfatıyla 2 öğrenci ve bilgi sahibi olarak da 3 öğrencinin ifadelerini pedagog eşliğinde aldı. Öğrencilerin ifadelerinde taciz iddialarını yinelemesi üzerine savcı, açığa alınan okul müdürü S.K hakkında dün gözaltı talimatı verdi.

SERBEST BIRAKILDI

Ajanslar, S.K.'nın savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını duyurdu.

10 ÖĞRETMEN İDDİALARDAN HABERLERİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Soruşturmada ifadelerine başvurulan 10 öğretmen okul müdürü hakkındaki iddialardan haberdar olmadıklarını belirtti. Savcı, müdür S.K hakkında, Edirne’de görev yaparken benzer suçlamalar nedeniyle soruşturma geçirdiği iddiaları üzerine söz konusu soruşturma dosyasının kendisine gönderilmesini istedi.

‘GEÇ OLDU, YATALIM’

Mağdur öğrencilerden F.O. ise ifadesinde özetle şunları söyledi: “Köylümüz olması sebebiyle bana yakın davrandı. S.K., 9 ve 10. sınıfta okuduğum zaman zarfından defaten bizlere yönelik cinsel temaslarda bulundu. 1-2 defa kendisi ile aynı yatakta yattık. Korktuğum için hiç kimseye anlatmadım. S.K, yapmış olduğu cinsel temaslar ve fiilleri kimseye söylemememi istedi.”

Mağdur olarak ifade veren öğrenci G.D. ise ifadesinde şunları anlattı: “Okul müdürümüz S.K.’nın bana ve okuldaki birçok arkadaşıma yönelik olarak cinsel tacizde bulunmuşluğu vardır. Bana yönelik tacizi yaklaşık bir sene önce gece yarısı kendisine ait olan yatak odasında gerçekleşti. Bana ‘Hadi geç oldu yatalım’ dedi. Kendisi uzandı, benim de yanına uzanmamı istedi. Ancak ben bu tarz sıkıntılı davranışları olduğunu duyduğum için odadan çıktım ve bir daha odasına girmedim.”

‘BENİ FIRÇALADI’

BİMER’e şikâyette bulunan öğrenci K.Ç.’nin ifadesi ise şöyle: “İlk geldiği yıl eşi Edirne’de görev yaptığı için iki haftada bir Edirne’ye gidiyordu. Okul müdürü S.K. benim köylüm ve uzaktan akrabam olur. Geçen yıl F.O., ağlayarak yanıma geldi. S.K.’nın cinsel tacizde bulunduğunu anlattı. Arkadaşlarla araştırdık, BİMER’e başvurduk. S.K. beni çağırdı, ‘Biz akrabayız, ben sana maddi-manevi destek veriyorum. Niye böyle dedikodu yapılıyor’ diye beni fırçaladı.”