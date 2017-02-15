15 Şubat 2017 Çarşamba19 C.Evvel 1438
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8 ilde dev operasyon! 3'ü emniyet müdürü çok sayıda gözaltı var..

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Adana merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında 3 emniyet müdürünün de bulunduğu 27 polis gözaltına alındı.
8 ilde dev operasyon! 3'ü emniyet müdürü çok sayıda gözaltı var..
8 ilde dev operasyon! 3'ü emniyet müdürü çok sayıda gözaltı var.. 8 ilde dev operasyon! 3'ü emniyet müdürü çok sayıda gözaltı var.. 8 ilde dev operasyon! 3'ü emniyet müdürü çok sayıda gözaltı var..

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY’nin polis ayağına yönelik Adana, Ankara, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ ve Kayseri’de eş zamanlı olarak şafak vakti operasyon başlattı.  Operasyonda, 3 emniyet müdürü başta olmak üzere toplam 27 polis gözaltına alındı. Gözaltına alınan polisler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan polisler arasında, FETÖ’nün iletişim ağı olan ‘Bylock’ kullananların olduğu belirtildi.

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