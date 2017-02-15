15 Şubat 2017 Çarşamba19 C.Evvel 1438
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Güvenlik korucusu kadının tek aşkı 'vatan'

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Güvenlik korucusu kadının tek aşkı 'vatan'
Mardin'in Ömerli ilçesinde, güvenlik korucusu 43 yaşındaki Fatma Genç, 8 yıldır "vatan aşkı"yla görev yapıyor.
Güvenlik korucusu kadının tek aşkı 'vatan' Güvenlik korucusu kadının tek aşkı 'vatan' Güvenlik korucusu kadının tek aşkı 'vatan'

Mardin'in Ömerli ilçesinde, hayatını vatan savunmasına adayan güvenlik korucusu 43 yaşındaki Fatma Genç, görevini büyük bir aşkla yapıyor.

Erkek kardeşi ile Kocakuyu köyünde koruculuk yapan Genç, vatanı dışında bir aşk tanımıyor. Bugüne kadar evlenmeyi düşünmeyen Genç, çetin kış şartlarına rağmen terör örgütü PKK'ya karşı mücadelede engel tanımıyor.

Bir yandan evin işleriyle uğraşan bir yandan da silahını alıp nöbete çıkan Genç, zaman zaman da Mehmetçik ile omuz omuza operasyonlara katılarak, büyük bir aşkla bağlı olduğu vatanı için görev yapmanın gururunu yaşıyor.

"Vatan aşkı için korucu oldum"

Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatanını, devletini, milletini ve bayrağını çok sevdiğini söyledi.

Köyde hem ev işlerini hem de koruculuğu birlikte yürüttüğünü anlatan Genç, kadınların koruculuk camiasında da olması gerektiğini vurguladı.

Genç, vatanı için kendisine verilen her görevi yerine getirmeye hazır olduğunu dile getirerek, "Vatan aşkı için korucu oldum. Her zaman göreve hazırım." dedi.

14 Şubat Sevgililer Günü'nün de kendisine vatanına duyduğu sevgiyi anımsattığını anlatan Genç, "7-8 senedir burada korucuyum. Bugün Sevgililer Günü. Benim sevgilim silahım, vatan aşkımdır. Evlenmedim ben. Bayrağım için vatan aşkı için her zaman göreve hazırım." ifadelerini kullandı.

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