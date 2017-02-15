Galatasaray, Antalya'daki devre arası kampını kısa kesmiş ve teknik heyet ile futbolcular istememesine rağmen hazırlık maçı için Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu.
Yöneticiler tepkili
Kulübe kaynak sağlayacak bir takım sponsorluk anlaşmaları için yönetici Ural Aküzüm'ün bu programı ayarladığı belirtilirken, seyahatin üzerinden haftalar geçmesine rağmen Galatasaray yönetimi, Suudi Arabistan'dan hiçbir şirket ile anlaşma sağlamadı.
Sarı- Kırmızılı pek çok yöneticinin bu nedenle Aküzüm'e tepkili oldukları öğrenild
15 Şubat 2017 Çarşamba19 C.Evvel 1438
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Galatasaray'da Suudi Arabistan tepkisi!
Galatasaray, Antalya'daki devre arası kampını kısa kesmiş ve teknik heyet ile futbolcular istememesine rağmen hazırlık maçı için Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu.
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