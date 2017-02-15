Şampiyonlar Ligi’nde grubunu 3. sırada bitirince rotasını UEFA Avrupa Ligi’ne çeviren Beşiktaş, İsveç’te oynanacak dev finalde yer almanın hayallerini kuruyor. Başkan Fikret Orman’ın, siyah-beyazlı yöneticilerle yaptığı sohbette 24 Mayıs’ta Stokholm’de oynanacak finali hedefe koyduğu belirlendi.
Başkanlık koltuğuna oturduğu ilk günlerden itibaren Avrupa’da bir kupa kazanmak istediğini dile getiren Başkan Orman’ın, “Bu takım, Avrupa’da finale kadar gidebilecek kaliteye sahip. Yeter ki kendi futbolumuzu oynayalım. İnşallah hepimiz bu finali görürüz” dediği öğrenildi. Hapoel Beer-Sheva karşısında siyah-beyazlı takıma çok güvendiğini kaydeden Fikret Orman geçmişte UEFA Avrupa Ligi’nde önemli neticelere imza attıklarını da hatırlattı.
İngiliz devi Liverpool’u saf dışı ettikten sonra Brugge’e şanssız biçimde elendiklerine vurgu yapan Orman’ın, “Brugge’ü geçebilseydik, finale kalıp kupayı alabilirdik. Rakibi küçümsemesek durum çok daha farklı olabilirdi. Bu sezon emin adımlarla ilerlemeliyiz. Kadromuz hem ligi hem de Avrupa’yı götürebilecek güce sahip. Üçüncü yıldızın yanı sıra Avrupa’da final oynamayı kim istemez! Hapoel Beer-Sheva engelini aştıktan sonra önümüzü daha rahat göreceğiz. Yeter ki herkes bu hedeflere inansın” ifadelerini kullandığı aktarıldı.
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Beşiktaş'ta hedef 24 Mayıs!
Şampiyonlar Ligi’nde grubunu 3. sırada bitirince rotasını UEFA Avrupa Ligi’ne çeviren Beşiktaş, İsveç’te oynanacak dev finalde yer almanın hayallerini kuruyor. Başkan Fikret Orman’ın, siyah-beyazlı yöneticilerle yaptığı sohbette 24 Mayıs’ta Stokholm’de oynanacak finali hedefe koyduğu belirlendi.
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