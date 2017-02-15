NTVSpor spikeri ve spor yazarı Güntekin Onay, Galatasaray'ın el sıkıştığı Igor Tudor'la ilgili değerlendirmede bulundu.



İşte o sözler:



"Hiç sürpriz olmadı. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Neticede oldu... Tudor'un uzun yıllar süren kariyeri yok. Hırslı, güçlü savaşçı bir stoperdi. PAOK'ta duyduk adını, Karabükspor'da gördük. Duruşu, hırsı, demeçleri gibi, beğenildi. Ama Karabükspor'u çalıştırmak ile Galatasaray'ı çalıştırmak aynı şey değil.



'Sahadaki her şeye Tudor karar verecek'



Uluslararası yıldızları yönetmek farklı bir şeydir. Ama mesela Sneijder Galatasaray'ın patronu değil, sahadaki her şeye Tudor karar verecek.



Galatasaray'da bir devir de değişiyor. Sneijder'in onayı ile Riekerink gelmişti, yalanlanmıştı ama gerçek ortaya çıktı.