Fenerbahçe, yarın Krasnodar ile Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçına çıkacak. Zorlu karşılaşmada Robin van Persie’nin 11’de başlaması bekleniyordu. Dick Advocaat da öğrencisini bu mücadeleye özel olarak hazırlıyordu.
Ancak tecrübeli çalıştırıcının, sürpriz bir karar alarak RvP’yi kadro dışı bırakıp İstanbul’da bırakacağı öne sürüldü. İddiaya göre Advocaat, Beşiktaş maçında tribünlere hakaret ettiği gerekçesiyle ceza alan öğrencisine zaten kızgındı. Buna rağmen, ligdeki cezası nedeniyle Bursa’da oynayamayan, hafta sonu Kasımpaşa önünde de görev yapamayacak olan 33 yaşındaki forveti Krasnodar karşısında 11’de oynatmayı planlıyordu. Ancak Van Persie’nin antrenmanlarda iyi çalışmaması, yeteri kadar hırslı olmaması; Advocaat’ın kendisine olan kızgınlığının artmasına neden oldu.
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Van Persie, Dick Advocaat'ı çıldırttı!
Fenerbahçe, yarın Krasnodar ile Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçına çıkacak. Zorlu karşılaşmada Robin van Persie’nin 11’de başlaması bekleniyordu. Dick Advocaat da öğrencisini bu mücadeleye özel olarak hazırlıyordu.
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