Dursun Özbek'in telefonuna yanıt vermedi!

Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, Galatasaray'ın Igor Tudor ile prensip anlaşmasına varmasından sonra çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Tankut, bu hareketin sarı kırmızılı kulübe yakışmadığını belirterek konuyu Türkiye Futbol Federasyonu'na götüreceklerini söylemişti. NTV Spor yayınına katılan Kardemir Karabükspor Başkanı, Galatasaray'ın önce kendilerinden izin almasının daha doğru olacağını, bu durumdan sonra Galatasaray’dan hiçbir yetkili ile görüşmeyeceğini sözlerine eklemişti.

Yaşanan bu gelişmelerden sonra Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut'u telefonla aradı ancak Tankut yanıt vermedi. Bunun üzerine Tankut'a mesaj yoluyla ulaşmaya çalışan Özbek'e Tankut'tan herhangi bir cevap gelmedi.

Galatasaray Kulübü, Igor Tudor konusunda yapılan açıklamalardan sonra Kardemir Karabükspor ile temasa geçmeye çalışsa da herhangi bir sonuç çıkmadı. Yönetim ilerleyen günlerde de Karabükspoer Başkanı Tankut ile iletişime geçmeye çalışacak.