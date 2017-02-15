15 Şubat 2017 Çarşamba19 C.Evvel 1438
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Taraftarlardan Igor Tudor'a tepki!

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Taraftarlardan Igor Tudor'a tepki!
Karabükspor taraftarları, Galatasaray ile adı anılan takımın teknik direktörü Igor Tudor'a tepki gösterdi.
Taraftarlardan Igor Tudor'a tepki! Taraftarlardan Igor Tudor'a tepki! Taraftarlardan Igor Tudor'a tepki!

Galatasaray ile adı anılan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, takım ile birlikte akşam antrenmanı için kulüp tesislerinden çıkarak otobüse bindi. Bu sırada bir grup taraftar alkışlarla Tudor'a tepki gösterdi.

Hasan Doğan Tesisleri'ndeki sahada yapılan antrenmana Tudor, takımın başında çıktı. Tudor, antrenman öncesi sahada futbolcularla bir süre görüştü. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Tudor, bazı futbolcularla şakalaştı. Antrenmanı izleyen bir grup taraftar, 'Kaç para aldın Tudor?' tezahüratı ile teknik adama tepki gösterdi. Yaklaşık 40 dakika süren antrenmanın ardından Tudor, takım ile birlikte kulüp tesislerine geçti.

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