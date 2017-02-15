15 Şubat 2017 Çarşamba19 C.Evvel 1438
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Gece yarısı kabul edildi! İndirim geliyor

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Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi.
Gece yarısı kabul edildi! İndirim geliyor
Gece yarısı kabul edildi! İndirim geliyor Gece yarısı kabul edildi! İndirim geliyor Gece yarısı kabul edildi! İndirim geliyor

Böylece vergilerde yapılacak yüzde 5 indirim de kabul edilmiş oldu. İş yeri ve konutların, satış  bedelinin yurt dışından getirilecek döviz olarak ödenmesi şartıyla, Türkiye'de  yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kurumlara ilk satışı, KDV'den istisna olacak.

Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi. Teklifle, Gelir Vergisi Kanunu'nun 121. Maddesi "Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi" başlığıyla yeniden düzenleniyor.

Buna göre, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir  vergisi mükellefi olanlar ile finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde  faaliyet gösterenler hariç olmak üzere kurumlar vergisi mükelleflerinden,  belirlenen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri  üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5'i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar  vergisinden indirilecek. Hesaplanan indirim tutarı, her hal ve takdirde 1 milyon liradan fazla  olamayacak.

İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda  kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken  tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer  vergilerinden mahsup edilebilecek. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar ret  ve iade edilmeyecek.

HESAPLANAN GELİR  VERGİSİ ESAS ALINACAK

Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı ticari,  zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir  vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir  vergisi esas alınarak, tespit edilecek.

 Söz konusu indirimden faydalanabilmek için indirimin hesaplanacağı  beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi  beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk  eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması gerekecek.

Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni  süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu  şartın ihlali sayılmayacak. Her bir beyanname itibarıyla 10 liraya kadar yapılan  eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmayacak. Aynı sürelerde mükelleflerin haklarında beyana tabi vergi türleri  itibarıyla ikmalen, resen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması  gerekecek.

1000 LİRANIN ÜZERİNDE VADESİ GEÇMİŞ BORCU OLANLAR...

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi  aslı (vergi cezaları dahil) 1000 liranın üzerinde vadesi geçmiş borcunun  bulunmaması şartı aranacak.

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört  takvim yılında Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık suçları ve cezaları" başlığı  altındaki sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler, bu madde hükümlerinden  yararlanamayacak.

Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, öngörülen şartları  taşımadığının sonradan tespiti halinde ilgili vergilendirme döneminde indirim  uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh  edilecek.

Bakanlar Kurulu, indirim oranını ve bir milyon liralık tutarı iki  katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, kanuni oran ve tutarına getirmeye  yetkili olacak.

TAPU HARCI ORANINI BAKANLAR KURULU BELİRLEYECEK

Damga vergisine tabi kağıtlar arasında yer alan inşaat sektörüne  ilişkin farklı sözleşme türlerinde oranların farklılaştırılmasına ve kamu kurum  ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının desteklediği  sosyal sorumluluk kapsamındaki projelerin başlangıç maliyetlerinin düşürülmesi  amacıyla desteği sağlayanlar ile proje yürütücüleri arasında düzenlenen  kağıtların damga vergisinden istisna tutulmasına imkan veriliyor.

Bakanlar Kurulu tapu harcı oranını, gayrimenkullerin türleri,  gayrimenkul sertifikası karşılığı edinimi, sınıfları, büyüklükleri, bulunduğu yer  ve vergi değerleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere, bir katına  kadar artırmaya, onda birine kadar indirmeye yetkili olacak.

İnşa edilen iş yeri ve konutların, satış bedelinin yurt dışından  getirilecek döviz olarak ödenmesi şartıyla, Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı  uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye'de olmayan ve bir iş yeri  ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye'de kazanç elde etmeyen kurumlara ilk  satışı, KDV'den istisna olacak.

Teklifin görüşülmesine bugün devam edilecek.

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