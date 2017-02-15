15 Şubat 2017 Çarşamba19 C.Evvel 1438
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Trump'ın danışmanları için flaş iddia

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Trump'ın danışmanları için flaş iddia
Trump'ın seçim kampanyası ve şirket yetkililerinin başkanlık yarışı sırasında, ABD istihbaratında şüpheli olarak bilinen Rus vatandaşlarıyla iletişim halinde olduğu öne sürüldü.
Trump'ın danışmanları için flaş iddia Trump'ın danışmanları için flaş iddia Trump'ın danışmanları için flaş iddia

ABD Başkanı Donald Trump'ın üst düzey danışmanlarının başkanlık yarışı sırasında ABD istihbaratınca şüpheli olarak bilinen Ruslarla sürekli iletişim halinde olduğu iddia edildi.

ABD'nin önde gelen televizyon kanalı CNN'in halihazırda görevde olan ve görevden ayrılmış birçok Amerikalı yetkiliye dayandırdığı iddiasına göre, seçim sürecinde Trump'ın hem kampanyasının hem de şirketlerinin yetkilileri ile "şüpheli" Rus vatandaşları arasında sürekli bir iletişim söz konusuydu.

Barack Obama'dan başkanlık görevini devralmadan önce hem Trump'ın hem de Obama'nın istihbarat yetkililerince konu hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirildiği de ortaya atılan iddialar arasında bulunuyor.

GÖRÜŞMELER TEKNİK TAKİBE TAKILDI

Donald Trump'ın yetkilileri ile Ruslar arasında yaşanan görüşmelerin rutin istihbarat toplama sırasında teknik takibe takıldığını belirten istihbarat yetkilileri, görüşmelerin sıklığı ve görüşenlerin Trump'a olan yakınlığının Amerikan istihbaratında şüphelere yol açtığını kaydetti.

CNN'in haberine göre, Ruslarla görüşenler arasında Trump'ın kampanya direktörü Paul Manafort ve danışmanı Michael Flynn de var.

Flynn'in istifasına yönelik soruları yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Rus yetkililerle görüşmelerin sadece seçimden sonra söz konusu olduğunu ve Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn'in Rus yetkililerin yanı sıra 30 ülkeden yetkililerle de telefon görüşmesi yaptığını ifade etmişti.

Gün içinde ABD Kongresinde birçok Cumhuriyetçi milletvekili ve senatör, Trump yönetimin Ruslarla olan ilişkileri ve görüşmeleri konusunda inceleme başlatılması çağrısında bulundu.

Trump yönetimindeki "Flynn depremi"nin, daha önce ortaya atılan Rusya'nın Trump hakkında hassas bazı bilgilere sahip olduğu ve Trump'ın Rus şantajına açık olduğu iddiaları ile Moskova'nın ABD seçimlerini Trump lehine etkilediği yönündeki iddiaları tekrar gündeme getirebileceği belirtiliyor.

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