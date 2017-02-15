Brezilya'da askerler sokakta!

Devlet Başkanı Michel Temer 15-22 Şubat arasında Rio de Janeiro’da güvenliğin sağlanması için 9 bin askerinin görevlendirilmesine onay verdi.

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer 9 bin silahlı kuvvetler mensubunun Rio de Janeiro eyaletinde yarından itibaren 1 hafta görev yapmasını onayladı.

Savunma Bakanı Raul Jungman, Temer'in Rio de Janeiro Valisi Luiz Fernando Pezao'nın eyalette 14 Şubat'tan 5 Mart'a kadar silahlı kuvvetlerin görevlendirilmesini talebini değerlendirdiğini ve 9 bin askerin eyalette 15-22 Şubat tarihi arasında görev yapmasına karar verdiğini bildirdi.

Espirito Santos’ta yaşananın aksine Rio de Janeiro’da kontrol eksikliği sorunu olmadığını belirten Savunma Bakanı Jungmann, 24-28 Şubat arasında Rio karnavalına ev sahipliği yapacak eyalette halkın yüzde doksan beşinin sokaklarda olduğunu, silahlı kuvvetlerin istihdamına sadece önleyici tedbir olarak ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Jungmann, silahlı kuvvetlerin görev süresinin uzatılabileceğini belirtti.