15 Şubat 2017 Çarşamba19 C.Evvel 1438
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Kim'in kardeşine suikastı gerçekleştiren o kadın!

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ı Malezya'da öldüren kadınlardan birine ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf yayınlandı.
Kim'in kardeşine suikastı gerçekleştiren o kadın!
Kim'in kardeşine suikastı gerçekleştiren o kadın! Kim'in kardeşine suikastı gerçekleştiren o kadın! Kim'in kardeşine suikastı gerçekleştiren o kadın!

Malezya basını tarafından yayınlanan Kuala Lumpur Havaalanı güvenlik kamerası görüntülerinde, üzerinde LOL yazısı yer alan beyaz bir tişört giyen genç bir kadın görülüyor. Görüntülerde genç kadın, havaalanında taksi bekliyor.

ZEHİRLİ İĞNEYLE SUİKAST

Kardeşi Kim Jong-un'un Kuzey Kore'deki yönetimini ‘şaka' olarak tanımlayan ve Pyonyang yönetimine eleştirel bir tutuma sahip olduğu bilinen 45 yaşındaki Kim Jong-nam'ın dün Kuala Lumpur Havaalanında iki kadın tarafından zehirli iğneyle öldürüldüğü duyurulmuştu. Malezya polisi tarafından da doğrulanan olayda Kim Jong-nam, dün sabah saatlerinde hastaneye götürüldüğü esnada hayatını kaybetmişti.

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Eski lideri Kuzey Kore lideri Kim Jong-il ile Güney Koreli oyuncu Sung Hae-rim'in evlilik dışı ilişkilerinden dünyala gelen Kim Jong-nam, herhangi bir resmi unvanı olmaksızın yurt dışında yaşıyordu.

Kim Jong-nam, eniştesi Jang Song-thaek'in öldürülmesinin ardından bu ülkeye kaçmıştı. Kim'in, vatana ihanetle suçladığı Jang ve diğer 5 görevliyi ‘köpeklere yem ettiği' öne sürülmüştü.

Daily Mail

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