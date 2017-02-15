Trabzon’daki Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) öğrenim gören 25 yaşındaki Hasibe H., 19 yaşındaki Nurcan Ç. ve 19 yaşındaki Mihriban Y., sosyal medya hesabından tartıştıktan sonra kaldıkları eve çağırdıkları 25 yaşındaki Kübra T. ve Esra K.’yı biber gazıyla etkisiz hale getirdikten sonra döverek, cep telefonu görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Olayın duyulması sonrasında 3 öğrenci gözaltına alındı.
Taksim Polis Karakolu’nda ifadeleri alınan 3 kız "Kasten yaralama ve tehdit” suçlarından sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.
15 Şubat 2017 Çarşamba19 C.Evvel 1438
- Dikkat! AÖF sınav tarihleri değiştiBM'den flaş Astana açıklamasıİDO, dış hatlarında dev indirime gitti!Mehmetçikten Bahçeli’yi kızdıracak fotoğrafAlmanya'dan skandal hamle!Atalay Filiz davasında tanık tek tek anlattı!Hindistan'dan tek seferde 104 uyduluk yeni rekor!Trabzon'daki üniversiteli kızlar için karar çıktıSaldırıya uğrayan başörtülü kızı ziyaret edecek!Operasyonlar boşa çıktı! Sus pus kaldılar
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Allah'ın âyetlerini inkar edenler, Peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azap ile müjdele. Âl-i İmrân, 3/21
- “Allah’ın adıyla… O’nun adıyla (hareket edildiğinde) yerde ve gökte hiçbir şeyin zararı dokunmaz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” (Tirmizî, “De'avât”, 13)
İmsak 06:26 Güneş 07:52 Öğle 13:25 İkindi 16:16 Akşam 18:46 Yatsı 20:06
- 12°C Adana
- 6°C Adıyaman
- -3°C Afyon
- -9°C Ağrı
- 1°C Amasya
- -1°C Ankara
- 13°C Antalya
- 1°C Artvin
- 12°C Aydın
- 5°C Balıkesir
- BIST: 88.430 0.40
- Altın: 144,157 -0.07
- Dolar: 3,6745 0.34
- Euro: 3,8688 -0.11
Trabzon'daki üniversiteli kızlar için karar çıktı
Trabzon’daki Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde okuyan Hasibe H., Nurcan Ç, Mihriban Y. için karar çıktı.
Trabzon’daki Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) öğrenim gören 25 yaşındaki Hasibe H., 19 yaşındaki Nurcan Ç. ve 19 yaşındaki Mihriban Y., sosyal medya hesabından tartıştıktan sonra kaldıkları eve çağırdıkları 25 yaşındaki Kübra T. ve Esra K.’yı biber gazıyla etkisiz hale getirdikten sonra döverek, cep telefonu görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Olayın duyulması sonrasında 3 öğrenci gözaltına alındı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Mehmetçikten Bahçeli’yi kızdıracak fotoğrafMehmetçiklerin bu fotoğrafı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kızdıracağa benziyor.
Atalay Filiz davasında tanık tek tek anlattı!Türkiye'nin seri katil olarak hatırladığı kısa bir süre öncesine kadar firari olan Atalay Filiz'in yargılanması başladı.Öğretmen Fatma Kayıkci cinayetine ilişkin ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapsi istenen Atalay Filiz hakim karşısına çıktı.
Trabzon'daki üniversiteli kızlar için karar çıktıTrabzon’daki Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde okuyan Hasibe H., Nurcan Ç, Mihriban Y. için karar çıktı.
Saldırıya uğrayan başörtülü kızı ziyaret edecek!Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'de minibüste saldırıya uğrayan lise öğrencisi F.D.A.Y'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Ali Ağaoğlu'nun 70 bin Euro'luk referandum iddiası
- İstanbul'a 3 yeni 'ada' geliyor
- Ünlü şarkıcı Sıla, trafik kazası geçirdi!
- Ödülü Yozgat FM alınca çıldırdı!
- Fatma Girik'ten kötü haber
- Canan Karatay'dan kırmızı et açıklaması
- Satın aldığı evin altından çıktı!
- En çok bunu aradık! El Bab'ta petrol var mı?
- Evlilik programlarına büyük şok!
- Müdürlük beklerken kahvede tuz sattılar
- Ünlü iş adamı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
- İşte Devlet Bahçeli'nin en beğendiği oyuncu
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.