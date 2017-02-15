Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda kararlarının 'Evet' olacağını açıkladı.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yapılacak değişiklikleri eksik ve yetersiz bulmakla birlikte tümüyle yeni, sivil bir anayasa için atılmış bir adım olması temennisiyle referandumdaki tercihimizi "evet" olarak açıklıyoruz" ifadelerini kullandı.
15 Şubat 2017 Çarşamba19 C.Evvel 1438
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HÜDA PAR referandum kararını açıkladı
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, parti olarak referandumda tercihlerinin 'Evet' olduğunu açıkladı.
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda kararlarının 'Evet' olacağını açıkladı.
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