15 Şubat 2017 Çarşamba19 C.Evvel 1438
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Ali Ağaoğlu'nun 70 bin Euro'luk referandum iddiası

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Ali Ağaoğlu'nun 70 bin Euro'luk referandum iddiası
Referandumdan yüzde 65 oranında EVET çıkacağını düşünen Ali Ağaoğlu, 10 kişiyle 7 bin Euro'luk takım elbise için iddiasına girdi.
Ali Ağaoğlu'nun 70 bin Euro'luk referandum iddiası Ali Ağaoğlu'nun 70 bin Euro'luk referandum iddiası Ali Ağaoğlu'nun 70 bin Euro'luk referandum iddiası

Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek anayasa değişikliği teklifi, 16 Nisan'da halkın onayına sunulacak. Referandum sürecinin başlamasıyla, sonuca ilişkin tahminler de ortaya atılıyor.

AĞAOĞLU'NA GÖRE YÜZDE 65 EVET

İş adamı Ali Ağaoğlu, referandumdan yüzde 65 oranında EVET çıkacağını düşünüyor.

TOPLAM 70 BİN EUROLUK İDDİA

Ağaoğlu, konuyla ilgili "Referandumda yüzde 65 “Evet” çıkacağına bahse girdim. Bahse girdiğim kişi sayısı 8-10’u buldu. Üstelik hepsine 7 bin Euro'luk elbise sözü verdim." açıklamasını yaptı.

Ali Ağaoğlu'nun referandum süreciyle ilgili bu sözlerini Hürriyet gazetesi yazarı Vahap Munyar köşesine taşıdı.

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