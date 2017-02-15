15 Şubat 2017 Çarşamba19 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah'ın âyetlerini inkar edenler, Peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azap ile müjdele. Âl-i İmrân, 3/21
  • “Allah’ın adıyla… O’nun adıyla (hareket edildiğinde) yerde ve gökte hiçbir şeyin zararı dokunmaz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” (Tirmizî, “De'avât”, 13)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:26Güneş 07:52Öğle 13:25İkindi 16:16Akşam 18:46Yatsı 20:06
    • 12°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • -6°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 0°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 88.309 0.26
  • Altın: 144,007 -0.17
  • Dolar: 3,6542 -0.22
  • Euro: 3,8536 -0.51

Kur'an dağıtmak yasak ama İncil serbest

»
Türkiye, giderek Müslümanlara tebliğde zorluk çıkarılan ancak gayrimüslimlere fırsatlarda sınır tanınmayan bir ülke haline gelmeye başladı. Bunun son örneği ise dindar insanlarının çokluğu ile bilinen Erzurum'da yaşandı.
Kur'an dağıtmak yasak ama İncil serbest
Kur'an dağıtmak yasak ama İncil serbest Kur'an dağıtmak yasak ama İncil serbest Kur'an dağıtmak yasak ama İncil serbest

Erzurum’daki 13’üncü Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’ne (EYOF) katılan sporcu ve yöneticilere 3 dilde bastırılanı Kur’an-ı Kerim dağıtıldı.

Polisler, cemaat üyelerinin sporcuların bulunduğu alanlara girmesine izin vermedi ve uzaklaşmalarını istedi. Tebliğciler, tatsızlık çıkmaması için olay yerinden sessiz bir şekilde ayrıldı. Fakat yıllardır Türkiye’nin dört bir yanında ‘İncil’ dağıtılırken kimsenin sesi çıkmadı. 

Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC) tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017), 12 Şubat Pazar günü yapılan açılış töreniyle Erzurum’da başladı. Bu yıl 13’üncüsü yapılan, 18 Şubat’a dek sürecek EYOF 2017, 34 ülkeden 14-18 yaş arasında 700’e yakın sporcu ağırlarken, Erzurum iseyaklaşık 2 bin kişiye ev sahipliği yapacak. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nin günler öncesinden tanıtımının yapılmasıyla birlikte, tebliğci Müslümanlar Erzurum’a giderek, uluslararası katılımın yapıldığı alanda Kuran-ı Kerim dağıtmak istedi, ancak cemaatin bu girişimi, güvenlik engeline takıldı.

İNCİL’ DAĞITILIRKEN KİMSENİN SESİ ÇIKMADI

Erzurum’daki 13’üncü Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’ne (EYOF) katılan sporcu ve yöneticilere 3 dilde bastırılanı Kur’an-ı Kerim dağıtıldı. Polisler, cemaat üyelerinin sporcuların bulunduğu alanlara girmesine izin vermedi ve uzaklaşmalarını istedi. Tebliğciler, tatsızlık çıkmaması için olay yerinden sessiz bir şekilde ayrıldı. Fakat yıllardır Türkiye’nin dört bir yanında ‘İncil’ dağıtılırken kimsenin sesi çıkmadı. Türkiye’de son zamanlarda artan misyonerlik faaliyetleri kapsamında ev ve işyerlerinin kapılarına hatta cadde ve sokaklarında İncil dağıtıldı. Birçok ilde misyonerlik faaliyetinde bulunan misyonerler, özellikle doğu illerini hedef aldı. Bununla yetinilmeyip özellikle Suriyeli ailelerin yardım karşılığında din değiştirmeleri için zorlanıldı. Hatta “Dininizi değiştirin biz size yardım edeceğiz” teklifinde dahi bulunuldu. Bütün bunlara Türkiye’de cüret edilirken, kendi topraklarımızda Kuran-ı Kerim dağıtılmasına engel olundu. Polislerin engel sebebi ise, ‘uluslararası hukuka aykırı’ şeklinde oldu.

​FESTİVAL ESNAFI MAĞDUR ETTİ

Diğer yandan Erzurum halkı ve esnafı ise Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nden dolayı ciddi sıkıntılar yaşadı. Belediye yetkilileri, Palandöken’e gelen tüm sporcuların şehir merkezine inmesine engel oldu. İnsanların festivale akın etmesinden dolayı şehir merkezleri adeta bomboş hale getirildi. Yaklaşık 100 binin üzerinde üniversite öğrencisini ağırlayan esnaf, kimsenin kalmaması üzerine mağdur oldu. Esnaf, dört gözle festivalin bitmesini bekliyor.

Milli Gazete

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bahçeli'yi ziyaretinin önündeki tek engel kalktıBahçeli'yi ziyaretinin önündeki tek engel kalktıAhmet Türk için haftada iki kez uygulanan adli kontrol kararı, yapılan itiraz ile ayda bire indirildi. MHP lideri Bahçeli ile görüşmesinin önündeki engel de kalkmış oldu.
Kur'an dağıtmak yasak ama İncil serbestKur'an dağıtmak yasak ama İncil serbestTürkiye, giderek Müslümanlara tebliğde zorluk çıkarılan ancak gayrimüslimlere fırsatlarda sınır tanınmayan bir ülke haline gelmeye başladı. Bunun son örneği ise dindar insanlarının çokluğu ile bilinen Erzurum'da yaşandı.
Kim'in kardeşine suikastı gerçekleştiren o kadın!Kim'in kardeşine suikastı gerçekleştiren o kadın!Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ı Malezya'da öldüren kadınlardan birine ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf yayınlandı.
F-16 pilotundan akılalmaz oyun!F-16 pilotundan akılalmaz oyun!Ankara'yı bombalayan hain pilotları durdurma görevi verilen 151. Tunç filo pilotu Taştan'ın kripto FETÖ'cü olduğu devre arkadaşının ifadeleriyle ortaya çıktı.
Erdoğan, Selman'dan hac kontenjanı için söz aldıErdoğan, Selman'dan hac kontenjanı için söz aldıCumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan ziyareti esnasında Kral Selman'dan hac kontenjanının arttırılması için söz aldı.
Referandum nedeniyle iki sınav ertelendi!Referandum nedeniyle iki sınav ertelendi!Türkiye 16 Nisan’da yapılacak anayasa referandumuna hazırlanırken, aynı tarihte yapılması planlanan TUS ve STS’nin ertelenip ertelenmeyeceği ile ilgili ÖSYM açıklama yaptı.
  • Darbeci binbaşıyı vuran üsteğmene takipsizlik!15 Şubat 2017 Çarşamba 11:30
  • El Bab'da sıcak çatışma! TSK'dan açıklama geldi15 Şubat 2017 Çarşamba 11:11
  • SAS'lar El Bab'da!15 Şubat 2017 Çarşamba 11:04
  • Yunus ekipleri kaza yaptı: 1 şehit, 1 yaralı15 Şubat 2017 Çarşamba 11:00
  • Güvenlik korucusu kadının tek aşkı 'vatan'15 Şubat 2017 Çarşamba 10:50
  • PKK'lı teröristlerden Kandil itirafı15 Şubat 2017 Çarşamba 10:26
  • Taksim'de polis tüm yolları kapattı15 Şubat 2017 Çarşamba 10:17
  • 8 ilde dev operasyon! 3'ü emniyet müdürü çok sayıda gözaltı var..15 Şubat 2017 Çarşamba 10:13
  • Ankara'da bir lisede tüyleri diken diken eden rezalet15 Şubat 2017 Çarşamba 10:10
  • Terör örgütü PKK'nın Akdeniz koridoruna dikkat15 Şubat 2017 Çarşamba 09:44
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri