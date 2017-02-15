Kur'an dağıtmak yasak ama İncil serbest

Türkiye, giderek Müslümanlara tebliğde zorluk çıkarılan ancak gayrimüslimlere fırsatlarda sınır tanınmayan bir ülke haline gelmeye başladı. Bunun son örneği ise dindar insanlarının çokluğu ile bilinen Erzurum'da yaşandı.

Erzurum’daki 13’üncü Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’ne (EYOF) katılan sporcu ve yöneticilere 3 dilde bastırılanı Kur’an-ı Kerim dağıtıldı.

Polisler, cemaat üyelerinin sporcuların bulunduğu alanlara girmesine izin vermedi ve uzaklaşmalarını istedi. Tebliğciler, tatsızlık çıkmaması için olay yerinden sessiz bir şekilde ayrıldı. Fakat yıllardır Türkiye’nin dört bir yanında ‘İncil’ dağıtılırken kimsenin sesi çıkmadı.

Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC) tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017), 12 Şubat Pazar günü yapılan açılış töreniyle Erzurum’da başladı. Bu yıl 13’üncüsü yapılan, 18 Şubat’a dek sürecek EYOF 2017, 34 ülkeden 14-18 yaş arasında 700’e yakın sporcu ağırlarken, Erzurum iseyaklaşık 2 bin kişiye ev sahipliği yapacak. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nin günler öncesinden tanıtımının yapılmasıyla birlikte, tebliğci Müslümanlar Erzurum’a giderek, uluslararası katılımın yapıldığı alanda Kuran-ı Kerim dağıtmak istedi, ancak cemaatin bu girişimi, güvenlik engeline takıldı.

İNCİL’ DAĞITILIRKEN KİMSENİN SESİ ÇIKMADI

Erzurum’daki 13’üncü Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’ne (EYOF) katılan sporcu ve yöneticilere 3 dilde bastırılanı Kur’an-ı Kerim dağıtıldı. Polisler, cemaat üyelerinin sporcuların bulunduğu alanlara girmesine izin vermedi ve uzaklaşmalarını istedi. Tebliğciler, tatsızlık çıkmaması için olay yerinden sessiz bir şekilde ayrıldı. Fakat yıllardır Türkiye’nin dört bir yanında ‘İncil’ dağıtılırken kimsenin sesi çıkmadı. Türkiye’de son zamanlarda artan misyonerlik faaliyetleri kapsamında ev ve işyerlerinin kapılarına hatta cadde ve sokaklarında İncil dağıtıldı. Birçok ilde misyonerlik faaliyetinde bulunan misyonerler, özellikle doğu illerini hedef aldı. Bununla yetinilmeyip özellikle Suriyeli ailelerin yardım karşılığında din değiştirmeleri için zorlanıldı. Hatta “Dininizi değiştirin biz size yardım edeceğiz” teklifinde dahi bulunuldu. Bütün bunlara Türkiye’de cüret edilirken, kendi topraklarımızda Kuran-ı Kerim dağıtılmasına engel olundu. Polislerin engel sebebi ise, ‘uluslararası hukuka aykırı’ şeklinde oldu.

​FESTİVAL ESNAFI MAĞDUR ETTİ

Diğer yandan Erzurum halkı ve esnafı ise Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nden dolayı ciddi sıkıntılar yaşadı. Belediye yetkilileri, Palandöken’e gelen tüm sporcuların şehir merkezine inmesine engel oldu. İnsanların festivale akın etmesinden dolayı şehir merkezleri adeta bomboş hale getirildi. Yaklaşık 100 binin üzerinde üniversite öğrencisini ağırlayan esnaf, kimsenin kalmaması üzerine mağdur oldu. Esnaf, dört gözle festivalin bitmesini bekliyor.

Milli Gazete