Karar meclisten geçti! Balkan ülkesi ordu kuruyor

Uzun zamandır tartışmalara neden olan Kosova ordusunun kurulması kararı, Kosova Meclisi'nde oy çoğunluğuyla kabul edildi.

Kosova'da 68 milletvekilinin 'evet' oyu ile Kosova Silahlı Kuvvetleri’nin kurulması kararını onaylanmış oldu. Alınan kararla mevcut olan Kosova Güvenlik Gücü'nün (FSK), Kosova Silahlı Kuvvetleri'ne (FAK) dönüştürülmesi bekleniyor.

Meclisteki kararın ardından Kosova Başbakanı İsa Mustafa, 113 ülke tarafından tanınan Kosova’nın tüm kurumlara sahip olduğunu ve Silahlı Kuvvetlere sahip olması için de tüm şartları yerine getirdiğini belirtti.

Öte yandan FSK Bakanı Haki Demolli, Güneydoğu Avrupa Ofisi Müdürü Matthew Palmer’in yönetiminde ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bir heyetini kabul etti. Görüşmede siyasi ve güvenlik gelişmeler ve Kosova'nın diğer ortak ülkelerle işbirliği ele alındığı belirtildi.