Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran Mustafa Denizli, Eskişehirspor'un başına geçti. TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'da Mustafa Denizli dönemi başlıyor...
Kırmızı-siyahlı kulüp, Alpay Özalan'ın gönderilmesiyle boşalan teknik direktörlüğe Mustafa Denizli'yi getirdi. Eskişehirspor yönetimi, tecrübeli teknik adamla 1+1 yıllığına anlaşmaya vardı. Denizli'nin yarın saat 13.00'te Eskişehirspor'la resmi sözleşme imzalayacağı açıklandı.
Yaklaşık bir haftadır teknik direktör arayışlarını sürdüren Eskişehirspor yönetimi, Mehmet Özdilek'le de görüşmelerde bulunmuş ancak anlaşma sağlayamamıştı. Bunun ardından yöneticilerin Mustafa Denizli'yle yaptığı görüşmeler sonuç verirken başarılı teknik adamın kısa süre içerisinde takımın başında yer alması bekleniyor.
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Mustafa Denizli Eskişehirspor'da
Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran Mustafa Denizli, Eskişehirspor'un başına geçti. TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'da Mustafa Denizli dönemi başlıyor...
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