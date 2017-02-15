Din adamına 'fitne'den 10 yıl hapis

İran'ın yarı resmi Fars haber Ajansı'nın haberine göre, Kuveyt Ceza Mahkemesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da ikamet eden Kuveytli Şii "din adamı" Habib'in yargılandığı davada hapis hükmü verdi.



Habib'in, sahibi olduğu uydudan yayın yapan Londra merkezli televizyon kanalı üzerinden Kuveyt toplumu arasında "fitneye" sebep olduğu gerekçesiyle 10 yıl hapse mahkum olduğu belirtildi.



Sünni Müslümanların mukaddesatına karşı hakaret içerikli ifadeler kullanmasıyla bilinen Kuveytli Şii "din adamı" Habib, Londra'da ikamet ediyor. Habib'in sahibi olduğu uydudan yayın yapan "Fedek" adlı televizyon kanalında kendi mezhebinden başkasını "şirk ehli" kabul edip özellikle Sünni mezhebine mensup Müslümanların mukaddesatına hakaret ediliyor.



İran yönetimi, Ocak 2015'te Sünni ve Şii Müslümanlar arasında ihtilaf çıkardıkları gerekçesiyle Yasir el-Habib'in "Fedek" adlı televizyon kanalının da aralarında olduğu uydudan yayın yapan 17 Şii kanalının ofisini kapatmıştı.

