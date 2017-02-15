15 Şubat 2017 Çarşamba19 C.Evvel 1438
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Din adamına 'fitne'den 10 yıl hapis

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Din adamına 'fitne'den 10 yıl hapis
Kuveytli Şii "din adamı" kimliğiyle tanınan Yasir el-Habib, sahibi olduğu televizyon kanalı üzerinden Kuveyt toplumu arasında "fitneye" sebep olduğu gerekçesiyle gıyabında yargılandığı davada 10 yıl hapse mahkum edildi.
Din adamına 'fitne'den 10 yıl hapis Din adamına 'fitne'den 10 yıl hapis Din adamına 'fitne'den 10 yıl hapis

İran'ın yarı resmi Fars haber Ajansı'nın haberine göre, Kuveyt Ceza  Mahkemesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da ikamet eden Kuveytli Şii "din adamı"  Habib'in yargılandığı davada hapis hükmü verdi.
 
Habib'in, sahibi olduğu uydudan yayın yapan Londra merkezli televizyon  kanalı üzerinden Kuveyt toplumu arasında "fitneye" sebep olduğu gerekçesiyle 10  yıl hapse mahkum olduğu belirtildi.
 
Sünni Müslümanların mukaddesatına karşı hakaret içerikli ifadeler  kullanmasıyla bilinen Kuveytli Şii "din adamı" Habib, Londra'da ikamet ediyor.  Habib'in sahibi olduğu uydudan yayın yapan "Fedek" adlı televizyon kanalında  kendi mezhebinden başkasını "şirk ehli" kabul edip özellikle Sünni mezhebine  mensup Müslümanların mukaddesatına hakaret ediliyor.
 
İran yönetimi, Ocak 2015'te Sünni ve Şii Müslümanlar arasında ihtilaf  çıkardıkları gerekçesiyle Yasir el-Habib'in "Fedek" adlı televizyon kanalının da  aralarında olduğu uydudan yayın yapan 17 Şii kanalının ofisini kapatmıştı.
 

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