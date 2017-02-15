Din adamına 'fitne'den 10 yıl hapis

İran'ın yarı resmi Fars haber Ajansı'nın haberine göre, Kuveyt Ceza Mahkemesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da ikamet eden Kuveytli Şii "din adamı" Habib'in yargılandığı davada hapis hükmü verdi.
Habib'in, sahibi olduğu uydudan yayın yapan Londra merkezli televizyon kanalı üzerinden Kuveyt toplumu arasında "fitneye" sebep olduğu gerekçesiyle 10 yıl hapse mahkum olduğu belirtildi.
Sünni Müslümanların mukaddesatına karşı hakaret içerikli ifadeler kullanmasıyla bilinen Kuveytli Şii "din adamı" Habib, Londra'da ikamet ediyor. Habib'in sahibi olduğu uydudan yayın yapan "Fedek" adlı televizyon kanalında kendi mezhebinden başkasını "şirk ehli" kabul edip özellikle Sünni mezhebine mensup Müslümanların mukaddesatına hakaret ediliyor.
İran yönetimi, Ocak 2015'te Sünni ve Şii Müslümanlar arasında ihtilaf çıkardıkları gerekçesiyle Yasir el-Habib'in "Fedek" adlı televizyon kanalının da aralarında olduğu uydudan yayın yapan 17 Şii kanalının ofisini kapatmıştı.
- Saldırıya uğrayan başörtülü kızı ziyaret edecek!Operasyonlar boşa çıktı! Sus pus kaldılar153 sahte öğretmen yakalandıGökçek paylaştı! 'Hayır' diyorsunuz ama...FETÖ şüphelisinin kardeşi PKK'lı çıktıDin adamına 'fitne'den 10 yıl hapisKremlin'den Beyaz Saray'a flaş cevapİşte Ak Parti'nin elindeki son referandum anket sonuçlarıMustafa Denizli Eskişehirspor'daİngiltere'de 'hayır' çalışması! Skandal anket
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Allah'ın âyetlerini inkar edenler, Peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azap ile müjdele. Âl-i İmrân, 3/21
- “Allah’ın adıyla… O’nun adıyla (hareket edildiğinde) yerde ve gökte hiçbir şeyin zararı dokunmaz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” (Tirmizî, “De'avât”, 13)
İmsak 06:26 Güneş 07:52 Öğle 13:25 İkindi 16:16 Akşam 18:46 Yatsı 20:06
- 12°C Adana
- 7°C Adıyaman
- -1°C Afyon
- -6°C Ağrı
- 0°C Amasya
- -1°C Ankara
- 13°C Antalya
- 0°C Artvin
- 9°C Aydın
- 3°C Balıkesir
- BIST: 88.232 0.17
- Altın: 144,432 0.12
- Dolar: 3,6612 -0.02
- Euro: 3,8656 -0.20
Din adamına 'fitne'den 10 yıl hapis
İran'ın yarı resmi Fars haber Ajansı'nın haberine göre, Kuveyt Ceza Mahkemesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da ikamet eden Kuveytli Şii "din adamı" Habib'in yargılandığı davada hapis hükmü verdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Ali Ağaoğlu'nun 70 bin Euro'luk referandum iddiası
- İstanbul'a 3 yeni 'ada' geliyor
- Ünlü şarkıcı Sıla, trafik kazası geçirdi!
- Ödülü Yozgat FM alınca çıldırdı!
- Fatma Girik'ten kötü haber
- Canan Karatay'dan kırmızı et açıklaması
- Satın aldığı evin altından çıktı!
- En çok bunu aradık! El Bab'ta petrol var mı?
- Evlilik programlarına büyük şok!
- Müdürlük beklerken kahvede tuz sattılar
- Ünlü iş adamı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
- İşte Devlet Bahçeli'nin en beğendiği oyuncu
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.