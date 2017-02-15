Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi akademisyenin kardeşinin Ankara Kızılay'daki bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısına ilişkin aranan şüpheli Vahit Ayçil olduğu belirlendi.
Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyü yakınlarında 3 gün önce sınırı yasa dışı yollardan geçmek isterken yakalanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eski personeli B.K, eski akademisyen eşi V.K. ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski iç denetçisi A.T.Ç. ile eski doktor eşi T.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Şüphelilerin tamamının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlendi.
Polis ekipleri, şüphelilerin ifadelerinden yola çıkarak yaptığı araştırmada, V.K'nın kardeşinin geçen yıl mart ayında Ankara Kızılay'daki bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısına ilişkin aranan şüpheli Vahit Ayçil olduğunu belirledi.
Şüpheli V.K'nın ifadesinde kardeşi Vahit Ayçil'in terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğunu kabul ettiğini, ancak kardeşiyle konuşmadığını söylediği öğrenildi.
Edirne 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemlerin tamamlanması için yeniden emniyete götürüldü.
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FETÖ şüphelisinin kardeşi PKK'lı çıktı
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi akademisyenin kardeşinin Ankara Kızılay'daki bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısına ilişkin aranan şüpheli Vahit Ayçil olduğu belirlendi.
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