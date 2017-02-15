15 Şubat 2017 Çarşamba19 C.Evvel 1438
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Gökçek paylaştı! 'Hayır' diyorsunuz ama...

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Gökçek paylaştı! 'Hayır' diyorsunuz ama...
Melih Gökçek, Twitter'dan başkanlık paylaşımı yaptı. Gökçek, paylaşımındaki fotoğrafa, "Her zamanki gibi yine hayır diyorsunuz ama çok seveceksiniz" notunu düştü.
Gökçek paylaştı! 'Hayır' diyorsunuz ama... Gökçek paylaştı! 'Hayır' diyorsunuz ama... Gökçek paylaştı! 'Hayır' diyorsunuz ama...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından başkanlık ile ilgili paylaşım yaptı. Melih Gökçek, paylaşımında, yapılan tüm icraatlara hayır diyenleri eleştirerek "Nasıl bunlara karşı çıkıp sonra alıştıysanız, Başkanlığa da İnşaallah böyle alışacaksınız" dedi.

"HAYIR DİYORSUNUZ AMA ÇOK SEVECEKSİNİZ"

Paylaşımındaki fotoğrafına yazı yazan Melih Gökçek, "Boğaz köprüsüne, 3. köprüye. Marmaray'a, hızlı trene, milli silahlara, Avrasya tüneline hayır dediniz! Ama şuan kullanıyorsunuz, hayatınız kolaylaştı ve sevdiniz! İşte Başkanlık da böyle bir şey. Her zamanki gibi yine hayır diyorsunuz ama çok seveceksiniz." notunu düştü.

Melih Gökçek'in paylaşımı, yayınlandıktan saniyeler sonra çok sayıda yorum ve retweet aldı.

İşte Melih Gökçek'in o paylaşımı:

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