15 Şubat 2017 Çarşamba19 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah'ın âyetlerini inkar edenler, Peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azap ile müjdele. Âl-i İmrân, 3/21
  • “Allah’ın adıyla… O’nun adıyla (hareket edildiğinde) yerde ve gökte hiçbir şeyin zararı dokunmaz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” (Tirmizî, “De'avât”, 13)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:26Güneş 07:52Öğle 13:25İkindi 16:16Akşam 18:46Yatsı 20:06
    • 5°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • -3°C Afyon
    • -14°C Ağrı
    • -2°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • -1°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 1°C Balıkesir
  • BIST: 87.882 -0.23
  • Altın: 144,933 0.47
  • Dolar: 3,6626 0.01
  • Euro: 3,8811 0.20

Vatandaşlardan Anıtkabir'e 'mescit açın' çağrısı

»
Anıtkabir'de birçok ortak kullanım alanı bulunmasına rağmen mescidin bulunmaması bazı ziyaretçileri üzüyor. Vatandaşlar, Anıtkabir'e ufak da olsa bir mescit açılmasını talep ediyor.
Vatandaşlardan Anıtkabir'e 'mescit açın' çağrısı
Vatandaşlardan Anıtkabir'e 'mescit açın' çağrısı Vatandaşlardan Anıtkabir'e 'mescit açın' çağrısı Vatandaşlardan Anıtkabir'e 'mescit açın' çağrısı

Yerli ve yabancı binlerce turist tarafından Başkent'te en fazla ziyaret edilen noktaların başında gelen Anıtkabir'de mescit bulunmuyor.

750 bin metrekare üzerine kurulu Anıtkabir yerleşkesinin içinde kafe, bebek bakım odası, dinlenme odası, sergi salonları gibi alanların olmasına rağmen ufak da olsa bir mescidin yer almaması, namaz ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşları üzüyor. Vatandaşlar, Anıtkabir'e mescit yapılması talebinde bulunuyor.  

650 KM UZAKTAN GELDİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuz istirahatgahı olan Anıtkabir'i görmek için, 650 kilometre uzaklıktaki Kırklareli'nden Başkent'e geldiğini; ancak gezi sonrasında mescidin bulunmamasından dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu anlatan  Koray Manavoğlu adındaki bir vatandaş, "Bir ziyaret vesilesi ile Ankara'ya ailemle birlikte geldik. Daha sonra kurucu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü mezarında ziyaret edip ona dua etmek için Anıtkabir'e gittik. Müzeleri gezdik. Atatürk'ün mozolesinin bulunduğu alana çıktık. Nöbet tutan askerleri izledik. Bu faaliyetlerimiz sonucu 2 saatten fazla bir süreyi Anıtkabir'de tükettik" dedi. 

MESCİDİN OLMAMASI VATANDAŞI ÜZÜYOR

Namaz vaktinin geçeceği için mescitte namazını kılmak istediğini, alanda bulunan görevlilere "Mescit nerede?" sorusuna "Burada mescit bulunmuyor" cevabının aldığını ve bu duruma çok üzüldüğünü belirten Manavoğlu, "Anıtkabir'de mescit bulunmaması beni gerçekten çok üzdü. İnsanlar Anıtkabir'e geldiğinde günün epey bir vaktini burada geçiriyor. Burada gezilecek birçok yer var. Buraları gezerken vakit su gibi akıp geçiyor. Anıtkabir'de mescidin olmasında ne gibi bir sorun var ki? Sonuçta biz yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkeyiz. Buraya insanlar oluk oluk geliyor" diye konuştu.

MESCİT YOK KAFE VAR!

Koray Manavoğlu adlı yerli turist, Anıtkabir'de mescidin bulunmamasına rağmen ziyarete gelen insanların faydalanabilmesi için bazı bölümlerin de olduğunu hatırlatarak, "Anıtkabir'de mescit yok; ancak kafe, dinlenme odası, bebek bakım odası, sergi salonu gibi gelen ziyaretçilerin faydalanabilmesi için ortak kullanım alanları var. Kafe nasıl gerekliyse, mescidinde o kadar gerekli olduğunu düşünüyorum. Yetkiliklerden buraya mescit yapılmasını talep ediyorum. Anıtkabir'e gelen insan burayı hem rahatça gezer, duasını eder, namaz vaktiyse ibadetini yapar çıkar ve gider" şeklinde konuştu. 

BİZİ DE ÜZÜYOR

Türkiye İmam Hatipliler Birliği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya ise Anıtkabir'de mescidin bulunulmamasına yönelik şunları söyledi: "Ülkemizin değerlerine hep birlikte sahip çıkmalıyız. Anıtkabir gibi ülkemizin değerli noktasında mescidin bulunmaması bizi de üzüyor. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Anıtkabir'de mescidin olması orayı daha da anlamlı kılar. İnşallah bu soruna bir an önce çözüm bulunacaktır."  

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Vatandaşlardan Anıtkabir'e 'mescit açın' çağrısıVatandaşlardan Anıtkabir'e 'mescit açın' çağrısıAnıtkabir'de birçok ortak kullanım alanı bulunmasına rağmen mescidin bulunmaması bazı ziyaretçileri üzüyor. Vatandaşlar, Anıtkabir'e ufak da olsa bir mescit açılmasını talep ediyor.
Adana'da rekor miktarda metamfetamin ele geçirildiAdana'da rekor miktarda metamfetamin ele geçirildiAdana'da polis ekiplerince dün gece saatlerinde düzenlenen operasyonda, 81 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ​ele geçirildi. Bu miktarının ​bugüne kadar Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.
BM'den flaş Astana açıklamasıBM'den flaş Astana açıklamasıBM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, Astana görüşmelerine katılmayacak
Mehmetçikten Bahçeli’yi kızdıracak fotoğrafMehmetçikten Bahçeli’yi kızdıracak fotoğrafMehmetçiklerin bu fotoğrafı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kızdıracağa benziyor.
Atalay Filiz davasında tanık tek tek anlattı!Atalay Filiz davasında tanık tek tek anlattı!Türkiye'nin seri katil olarak hatırladığı kısa bir süre öncesine kadar firari olan Atalay Filiz'in yargılanması başladı.Öğretmen Fatma Kayıkci cinayetine ilişkin ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapsi istenen Atalay Filiz hakim karşısına çıktı.
Trabzon'daki üniversiteli kızlar için karar çıktıTrabzon'daki üniversiteli kızlar için karar çıktıTrabzon’daki Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde okuyan Hasibe H., Nurcan Ç, Mihriban Y. için karar çıktı.
  • Saldırıya uğrayan başörtülü kızı ziyaret edecek!15 Şubat 2017 Çarşamba 15:03
  • Operasyonlar boşa çıktı! Sus pus kaldılar15 Şubat 2017 Çarşamba 15:00
  • 153 sahte öğretmen yakalandı15 Şubat 2017 Çarşamba 14:51
  • Gökçek paylaştı! 'Hayır' diyorsunuz ama...15 Şubat 2017 Çarşamba 14:49
  • FETÖ şüphelisinin kardeşi PKK'lı çıktı15 Şubat 2017 Çarşamba 14:39
  • İşte Ak Parti'nin elindeki son referandum anket sonuçları15 Şubat 2017 Çarşamba 14:24
  • Bahçeli'yi ziyaretinin önündeki tek engel kalktı15 Şubat 2017 Çarşamba 13:34
  • Kur'an dağıtmak yasak ama İncil serbest15 Şubat 2017 Çarşamba 13:22
  • Kim'in kardeşine suikastı gerçekleştiren o kadın!15 Şubat 2017 Çarşamba 13:00
  • F-16 pilotundan akılalmaz oyun!15 Şubat 2017 Çarşamba 12:09
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri