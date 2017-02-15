Vatandaşlardan Anıtkabir'e 'mescit açın' çağrısı

Anıtkabir'de birçok ortak kullanım alanı bulunmasına rağmen mescidin bulunmaması bazı ziyaretçileri üzüyor. Vatandaşlar, Anıtkabir'e ufak da olsa bir mescit açılmasını talep ediyor.

Yerli ve yabancı binlerce turist tarafından Başkent'te en fazla ziyaret edilen noktaların başında gelen Anıtkabir'de mescit bulunmuyor.

750 bin metrekare üzerine kurulu Anıtkabir yerleşkesinin içinde kafe, bebek bakım odası, dinlenme odası, sergi salonları gibi alanların olmasına rağmen ufak da olsa bir mescidin yer almaması, namaz ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşları üzüyor. Vatandaşlar, Anıtkabir'e mescit yapılması talebinde bulunuyor.

650 KM UZAKTAN GELDİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuz istirahatgahı olan Anıtkabir'i görmek için, 650 kilometre uzaklıktaki Kırklareli'nden Başkent'e geldiğini; ancak gezi sonrasında mescidin bulunmamasından dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu anlatan Koray Manavoğlu adındaki bir vatandaş, "Bir ziyaret vesilesi ile Ankara'ya ailemle birlikte geldik. Daha sonra kurucu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü mezarında ziyaret edip ona dua etmek için Anıtkabir'e gittik. Müzeleri gezdik. Atatürk'ün mozolesinin bulunduğu alana çıktık. Nöbet tutan askerleri izledik. Bu faaliyetlerimiz sonucu 2 saatten fazla bir süreyi Anıtkabir'de tükettik" dedi.

MESCİDİN OLMAMASI VATANDAŞI ÜZÜYOR

Namaz vaktinin geçeceği için mescitte namazını kılmak istediğini, alanda bulunan görevlilere "Mescit nerede?" sorusuna "Burada mescit bulunmuyor" cevabının aldığını ve bu duruma çok üzüldüğünü belirten Manavoğlu, "Anıtkabir'de mescit bulunmaması beni gerçekten çok üzdü. İnsanlar Anıtkabir'e geldiğinde günün epey bir vaktini burada geçiriyor. Burada gezilecek birçok yer var. Buraları gezerken vakit su gibi akıp geçiyor. Anıtkabir'de mescidin olmasında ne gibi bir sorun var ki? Sonuçta biz yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkeyiz. Buraya insanlar oluk oluk geliyor" diye konuştu.

MESCİT YOK KAFE VAR!

Koray Manavoğlu adlı yerli turist, Anıtkabir'de mescidin bulunmamasına rağmen ziyarete gelen insanların faydalanabilmesi için bazı bölümlerin de olduğunu hatırlatarak, "Anıtkabir'de mescit yok; ancak kafe, dinlenme odası, bebek bakım odası, sergi salonu gibi gelen ziyaretçilerin faydalanabilmesi için ortak kullanım alanları var. Kafe nasıl gerekliyse, mescidinde o kadar gerekli olduğunu düşünüyorum. Yetkiliklerden buraya mescit yapılmasını talep ediyorum. Anıtkabir'e gelen insan burayı hem rahatça gezer, duasını eder, namaz vaktiyse ibadetini yapar çıkar ve gider" şeklinde konuştu.

BİZİ DE ÜZÜYOR

Türkiye İmam Hatipliler Birliği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya ise Anıtkabir'de mescidin bulunulmamasına yönelik şunları söyledi: "Ülkemizin değerlerine hep birlikte sahip çıkmalıyız. Anıtkabir gibi ülkemizin değerli noktasında mescidin bulunmaması bizi de üzüyor. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Anıtkabir'de mescidin olması orayı daha da anlamlı kılar. İnşallah bu soruna bir an önce çözüm bulunacaktır."