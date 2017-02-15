Kim'in füze tehdidine Trump'tan fotoğraflı cevap!

ABD Başkanı Trump’ın, Kuzey Kore’nin balistik füze fırlattığı haberini aldıktan sonra çekilen bir fotoğrafı basına yansıdı.

Kuzeyk Kore'nin balistik füze denemesi yaptığı haberini, Japonya Başbakanı Abe’yle golf oynamaya gittiği Florida’da alan Trump’ın bu görüntüsü kısa süre içinde sosyal medya fenomeni haline geldi.

Kuzey Kore, hafta sonunda lideri Kim Jong-un gözetiminde bir balistik füze denemesi yaptı. Pyongyang yönetiminin, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesinin sonraki ilk füze denemesinin gerçekleştiği sırada Japonya Başbakanı Şinzo Abe de Trump’la birlikte golf oynamak için Florida’daydı. Üstelik iki isim bu konuyla Florida’da bir basın toplantısı bile düzenledi.

Bugüne dek Florida’da yaşananların bu yönü biliniyordu. Ancak Trump’ın haberi almasının hemen ardından bir fotoğrafının çekildiği kısa süre önce ortaya çıktı. Fusion isimli haber sitesi tarafından yayınlanan fotoğrafta Trump’ın rahat görüntüsü dikkat çekti.