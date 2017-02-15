15 Şubat 2017 Çarşamba19 C.Evvel 1438
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Hindistan'dan tek seferde 104 uyduluk yeni rekor!

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Hindistan'dan tek seferde 104 uyduluk yeni rekor!
Hindistan, 104 uyduyu tek seferde yörüngeye göndererek Rusya'nın elinden bulunan bu unvanı ele geçirme başarısı gösterdi.
Hindistan'dan tek seferde 104 uyduluk yeni rekor! Hindistan'dan tek seferde 104 uyduluk yeni rekor! Hindistan'dan tek seferde 104 uyduluk yeni rekor!

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), ülkenin doğusundaki Sriharikota uzay merkezinden fırlatılan roketteki 10 kilogramdan az ağırlığa sahip nano roketlerin yörüngeye girdiğini açıkladı.

ISRO, roketteki uydulardan 96sının ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Hollanda, İsviçre ve Kazakistana ait olduğunu belirtti.

Hindistan, 2014'te uzaya tek seferde 37 uydu gönderen Rusya'nın rekorunu elinden almış oldu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya mesajında bilim adamlarını kutlayarak, "ISRO'nun bu üstün başarısı, gök bilim camiamız ve ülkemiz için bir başka gurur verici an. Hindistan, bilim adamlarımızı saygıyla selamlıyor." ifadesine yer verdi.

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