15 Şubat 2017 Çarşamba19 C.Evvel 1438
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Atalay Filiz davasında tanık tek tek anlattı!

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Atalay Filiz davasında tanık tek tek anlattı!
Türkiye'nin seri katil olarak hatırladığı kısa bir süre öncesine kadar firari olan Atalay Filiz'in yargılanması başladı.Öğretmen Fatma Kayıkci cinayetine ilişkin ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapsi istenen Atalay Filiz hakim karşısına çıktı.
Atalay Filiz davasında tanık tek tek anlattı! Atalay Filiz davasında tanık tek tek anlattı! Atalay Filiz davasında tanık tek tek anlattı!

Tuzla'da  öğretmen Fatma Kayıkci cinayetine ilişkin ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapsi istenen Atalay Filiz hakim karşısına çıktı. Filiz mahkemede, "Ben psikolojik olarak iyi hissetmiyorum . O yüzden daha sonra savunma yapacağım. Süre talep ediyorum" dedi. Fatma Kayıkci'nin komşusu, "Alt kattan kavga, düşme, boğulma gibi sesler geliyordu. Komşum Fatma'yı aradım, cevap vermedi. Çocuğun okuldan gelme saati olunca mecburen aşağı indim. Atalay'ı gördüm. Bir bezle çömelmiş vaziyette koridoru siliyordu. Kan doluydu. Hızlı hızlı nefes alıp veriyordu. Çok pis bir koku vardı" diye konuştu.

"PSİKOLOJİK OLARAK İYİ HİSSETMİYORUM"

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Atalay Filiz, Fatma Kayikci'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından mahkeme başkanı Atalay Filiz'e savunmasını yapıp yapmayacağını sordu. Bunun üzerine Filiz, "Ben psikolojik olarak iyi hissetmiyorum. O yüzden daha sonra savunma yapacağım. Süre talep ediyorum" dedi. Filiz'in avukatı Uğur Poyraz ise, "Müvekkilimin beyanına bir diyeceğimiz yoktur. Gelecek celse savunması hazır olduğunda yapacaktır" diye konuştu.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN"

Fatma Kayıkci'nin 16 yaşındaki oğlu M.K.K. daha önce ifade verdiğini belirterek, " Her şey iddianamede belirtilmiş. Sanığın atılı suçlardan en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.

"KİMLİĞİMİ KULLANARAK..."

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Ömer Baba, "Atalay Filiz'i tanımıyorum. Sadece televizyonda gördüğüm kadarıyla cinayetten arandığını biliyordum. Çalıştığı çay bahçesinde kimliğimi düşürmüştüm. Kimliğimi elde etmiş. Kimliğimi kullanarak sağda solda kendisini Ömer Baba olarak tanıtmış. Polis de beni aradı, ben de konuya ilişkin ifade verdim" dedi.

"KORİDORU SİLİYORDU, KAN DOLUYDU, PİS BİR KOKU VARDI"

Mahkeme Başkanı tanık olarak dinlenen Fatma Kayıkci'nin komşusu tanık Sibel Ocak'a "Rahmetli senin komşunmuş, neler biliyorsun" diye sordu. Gözyaşlarına boğulan Ocak ifadesi boyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Kayıkci ile aynı apartmanda oturduğunu söyleyen Ocak, "Olay günü kızımı okuldan alacaktım. Alt kattan kavga, düşme, boğulma gibi sesler geliyordu. Karşı komşumu aradım kavga seslerinin geldiğini söyledim. Komşum bana alt kattakilerin kardeşi gelecekti dedi. Kavga ediyorlar diye düşündüm. Komşum Fatma'yı aradım, cevap vermedi. Mesaj çektim, okumadı. Daha sonra telefon kapandı. Çocuğun okuldan gelme saati olunca mecburen aşağı indim. Atalay'ı gördüm. Bir bezle çömelmiş vaziyette koridoru siliyordu. Kan doluydu. Hızlı hızlı nefes alıp veriyordu. Çok pis bir koku vardı. Kavga ettiler eli falan kesildi diye düşündüm. Sonra eve girdim. Kızım kanları görüp korkar diye tekrar aşağı indim. Sanık kanları temizlemiş ve içeri girmişti" diye konuştu. 

Duruşma diğer tanıkların dinlenmesi ile devam ediyor.

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