Mehmetçikten Bahçeli’yi kızdıracak fotoğraf

Mehmetçiklerin bu fotoğrafı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kızdıracağa benziyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmi twitter hesabından açıklamalarda bulunarak, Meral Akşener’in sağ avuç içine ay yıldızlı(Türk bayraklı) kına yakmasına tepki göstermişti.

Devlet Bahçeli "Bunlar avuç içlerine kınadan bayrak yaparak sözüm ona sanal gündemde yer tutmaya, çürümüş zihinleriyle ayakta durmaya çalışıyor" sözleriyle, MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener’i eleştirmişti.





Sosyal medyada, Akşener taraftarlarından Bahçeli’nin bu sözlerine tepki gösterenlerin, avuç işlerine tıpkı Akşener gibi Türk bayrağı şeklinde kına yakmaya başladıkları görülüyor.

Sosyal medyada bir grup Mehmetçik de benzer bir görüntü paylaştı.

Vatani görevlerini yapmakta olan bir grup Mehmetçik, ellerine Türk bayraklı kına yaparak, bunu sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.





Mehmetçiklerin bu fotoğrafı “Bahçeli’yi çok kızdıracak” yorumlarına neden oldu.