15 Şubat 2017 Çarşamba19 C.Evvel 1438
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BM'den flaş Astana açıklaması

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BM'den flaş Astana açıklaması
BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, Astana görüşmelerine katılmayacak
BM'den flaş Astana açıklaması BM'den flaş Astana açıklaması BM'den flaş Astana açıklaması

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın, Astana'da Suriye görüşmelerine katılmayacağı açıklandı.

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