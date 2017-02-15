15 Şubat 2017 Çarşamba19 C.Evvel 1438
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Maduro: CNN Venezuela'yı terk etsin

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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, gerçekleri çarpıtarak haber yaptığı gerekçesiyle CNN'den Venezuela'yı terk etmesini istedi.
Maduro: CNN Venezuela'yı terk etsin
Maduro: CNN Venezuela'yı terk etsin Maduro: CNN Venezuela'yı terk etsin Maduro: CNN Venezuela'yı terk etsin

Venezuela'da geçen hafta yaşanan bir olay üzerine Devlet Başkanı Nicolas Maduro, CNN'in gerçekleri çarpıtarak yayın yaptığını iddia etti.

"CNN ÇARPITIYOR"

Bir öğrencinin okulunun eskimiş olması ve çektikleri açlık problemlerini canlı yayında Maduro'ya bildirmesi üzerine Maduro yaptığı açıklamada, “CNN'nin bu yayını çarpıtmaya çalıştığını, bunu yapamayacağını" söyledi.

Öte yandan CNN, Venezuela hükümetinin terörle bağlantısı olan kişilere pasaport vermiş olabileceğini iddia etti.

CNN ayrıca, bir dönem Irak'taki Venezuela Konsolosluğunda avukatlık yapmış olan Misael Lopez'in çalıştığı dönemde binlerce insanın vize ve pasaportlarının satıldığını gördüğü bir şahit olduğunu iddia etti.

Hükümet kanadı ise bu iki iddiayı da kabul etmedi.

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