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İşte Igor Tudor'un alacağı rakam!

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İşte Igor Tudor'un alacağı rakam!
Jan Olde Riekerink ile yollarını ayıran Galatasaray'da Igor Tudor dönemi resmen başladı.
İşte Igor Tudor'un alacağı rakam! İşte Igor Tudor'un alacağı rakam! İşte Igor Tudor'un alacağı rakam!

Igor Tudor Galatasaray'da resmen iş başı yaptı! Riekerink ile yollarını resmen ayıran Galatasaray, Igor Tudor ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Karabükspor ile dün akşam son antrenmanına çıkan ve futbolcular ile vedalaşan Tudor, bu sabah saatlerinde Florya'ya geldi ve yöneticiler ile buluştu. Yönetim ile yardımcı teknik adam ve sözleşme şartları konusunda görüşen Tudor, Galatasaray'ın bugün 17:00'da başlayan antrenmana katıldı. Galatasaray, 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı Igor Tudor için Perşembe günü saat 15:30'da imza töreni düzenleyecek.

KAP'A BİLDİRİM YAPILDI

Galatasaray, Igor Tudor ile anlaşmaya vardığını KAP'a bildirdi.

İşte o açıklama:

Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Şirketimiz ile Igor Tudor arasında 2016-2017 sezonu kalan bölümü ve 2017-2018 sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır:

2016-2017 sezonu için net 400.000 Euro

2017-2018 sezonu için net 1.000.000 Euro

Buna ek olarak,Teknik Direktöre her bir sezon için UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından doğrudan katılım hakkı kazanıldığı takdirde net 200.000 Euro, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılım hakkı kazanıldığı takdirde net 100.000 Euro ve 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası kazanıldığı takdirde net 50.000 Euro prim ödenecektir.

Ayrıca Igor Tudor'un eski kulübü ile olan sözleşmesine istinaden ödenmesi gereken 150.000 Euro fesih bedeli Şirketimiz tarafından Kardemir Karabükspor  Kulübü Derneği'ne ödenecektir.

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