CIA Başkanı Pompeo'dan Filistin'e kritik ziyaret

CIA Direktörü Mike Pompeo'nun Filistin'i ziyaret ederek Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştüğü bildirildi.

Filistinli üst düzey bir yetkiliden alınan bilgiye göre, CIA Direktörü Pompeo ile Abbas, Ramallah kentindeki Filistin Başkanlık Sarayı'nda bir araya geldi.

İsminin açıklanmasını istemeyen Filistinli yetkili, dün gerçekleşen görüşmenin "kapsamlı olduğunu ve olumlu geçtiğini" söyledi.

İSRAİL HAKKINDA İHLAL UYARISI

Görüşmede yerel ve bölgesel gelişmelerin ele alındığını belirten Filistinli yetkili, "Devlet Başkanı Abbas, toplantıda iki devletli çözüm seçeneğine bağlı kalınması gerektiğini vurgulayarak, İsrail'in sahada yürüttüğü ihlallerin tehlikesi konusunda uyarıda bulundu." dedi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye Abbas ve Pompeo'nun dışında bazı yetkililerin de katıldığı belirtildi.

İsrail'in Haaretz gazetesi de Abbas-Pompeo görüşmesine Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferec ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri ve Başmüzakereci Saib Ureykat'ın katıldığını yazdı.

Ureykat ise Eriha şehrinde düzenlediği bir basın toplantısında gazetecilerin, Pompeo ve Abbas görüşmesi ile ilgili yönelttiği soruya, "Bu konuda bir şey söyleyemem." şeklinde cevap verdi.

Abbas ve Pompeo görüşmesinin, bugünkü "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi" öncesinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Filistin İstihbarat Başkanı Ferec başkanlığındaki Filistinli üst düzey bir heyet, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden yetkililerle ABD'nin başkenti Washington'da geçen hafta ilk kez bir araya gelmişti.

