Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi, ahilik sandığı kurulması, yabancılara konut ve işyeri satışında KDV istisnası, TEDAŞ ve tarımsal kredi alacaklarının yeniden yapılandırılması düzenlemeleri de içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
16 Şubat 2017 Perşembe20 C.Evvel 1438
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Vergi indirimi getiren teklif komisyondan geçti
Vergi indirimi, ahilik sandığı kurulması, yabancılara konut ve işyeri satışında KDV istisnası düzenlemelerini de içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
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