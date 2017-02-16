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Başbakan 15 milyon gence mektup yazdı

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Başbakan 15 milyon gence mektup yazdı
Başbakan Binali Yıldırım, gençlere ele yazısıyla isme özel mektup yazdı.
Başbakan 15 milyon gence mektup yazdı Başbakan 15 milyon gence mektup yazdı Başbakan 15 milyon gence mektup yazdı

15 milyon genç seçmene dağıtılacak mektupta Yıldırım, milletvekilliğinde 18 yaş sınırının kaldırıldığını anlattı, gençlere, “16 Nisan’da söz de senin karar da. Kanunları çıkartmada tek irade olacak bir Meclis için seni evet demeye davet ediyorum” diye seslendi.

AK Parti’de dün yapılan MYK toplantısında referandum kampanyasına ilişkin son durum ele alındı. Başbakan Yıldırım’ın, toplantıda gençlere özel yazdığı mektubu anlattığı öğrenildi. Buna göre Yıldırım mektubunda, 18-30 yaş arası 15 milyon seçmen genci ‘evet’ demeye çağırıyor. Yıldırım’ın, isme özel yazdığı mektup, “Seni, aileni ve tüm sevdiklerini en kalbi duygularımla selamlıyorum” ifadeleriyle başlıyor. Gençlere 15 Temmuz darbe girişiminde gösterdikleri cesaret dolayısıyla teşekkür eden Yıldırım’ın mektubu şöyle devam ediyor:

16 NİSAN’DA SANA SORULACAK

“Gençlerimizin yaşayacağı yarının Türkiye’sinin daha güçlü, adil ve bağımsız olabilmesi için milli iradesinin yegane temsilcisi TBMM’nin kabul ettiği Anayasa değişikliği 16 Nisan tarihinde sana sorulacak. Geleceğin Türkiye’sini Necip Fazıl’ın dizelerinde yazdığı gibi kim var diye seslenilince, sağına soluna bakınmadan fert fert ‘Ben varım’ cevabını veren gençler inşa edecektir. AK Parti olarak biz gençlerin ‘Seçiyorsak seçileceğiz’ sesini duyduk ve önümüzdeki seçilme yasağını kaldıran, artan vekil sayısı ile daha çok temsil edileceğin bir sistemi senin için hazırladık. 16 Nisan’da söz de senin karar da senin. Hızlı karar alan ve hızlı icraat yapan bir Cumhurbaşkanlığı, kanunları çıkarmada tek irade olacak bir Meclis, millet üzerinde vesayet kurmak isteyen yapıların tasfiye edildiği sivil bir Anayasa, daha güçlü ve kalkınmış bir Türkiye için seni evet demeye davet ediyorum.”

ALTI BAŞLIKTA KAMPANYA DİLİ

MYK’nın yanı sıra geçen pazartesi yapılan strateji toplantısında alınan karara göre de kampanyada öncelikle, vatandaşın “başkanlık gelirse ülke bölünecek” ve “rejim değişikliği” endişesine karşı, “Üniter yapı korunuyor, devletin yapısı ve rejim değişmiyor” mesajı verilecek. AK Parti, ‘kampanya dili’ olarak da 6 başlık belirledi. Buna göre ‘psikolojik ortam’ iyi takip edilecek, ‘muhalefetin açıklamaları’ izlenecek, ‘söylem birliği’ sağlanacak, ‘pozitif bir dil’ kullanılacak, ‘gündem AK Parti tarafından belirlenecek’, ‘kavramsal çerçeve ve sloganlar’ ortak olarak kullanılacak.

Hürriyet

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