El Bab'da bütün telsizler bir anda sustu!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), ‘büyük ölçüde kontrolü sağladığı’ El Bab’da kritik eşik aşıldı ve terör örgütü DAEŞ iyice köşeye sıkıştı.

TEMİZLİK SÜRÜYOR



Askeri kaynaklar, El Bab merkezinde DEAŞ’tan ele geçirilen bölgelerde, mayın ve el yapımı patlayıcıların temizlenmesinin devam ettiğini söyledi. El Bab’da kontrol sağlandıkça örgütün havan ve füze atışlarının azaldığı, telsizlerinin sustuğu bildirildi. TSK mayın timleri aramalarını özellikle kent içindeki tünellerde yoğunlaştırdı.

SAS'LAR DA TEMİZLİK İÇİN EL BAB'DA



Kuvvetleri Komutanlığı ile doğrudan Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Özel Kuvvetler (Bordo Bereliler) Komutanlığı Mayın İmha Timleri’nin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Sualtı Savunma (SAS) Grup Komutanlığı’na bağlı timler de görev almaya başladı. EYP, bubi tuzağı ve mayın temizlemede son derece uzman olan SAS timleri, terör örgütü PKK’nın Güneydoğu’daki şehir yapılanmasına karşı Aralık 2015’te Cizre’de de görev alarak, birçok tuzağı etkisiz hale getirmişti.