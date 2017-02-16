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Türkiye ile Katar'dan dev hamle

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Türkiye ile Katar'dan dev hamle
Türkiye ile Katar'dan dev hamle Türkiye ile Katar'dan dev hamle Türkiye ile Katar'dan dev hamle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin her geçen gün güçlendiğini belirterek, "Türkiye ile Katar'ın bu derece yakın iş birliği içinde olması bölgenin geleceği açısından da çok önemli." dedi.

Bahreyn ve Suudi Arabistan'ın ardından Körfez turunun son durağı Katar'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada El-Arab gazetesine verdiği mülakatta iki ülke arasındaki ilişkileri ve gelecek planlarını değerlendirdi.

ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK

Erdoğan, "Türkiye-Katar ilişkileri özellikle son yıllarda her alanda hızla gelişiyor, mükemmel bir seviye yakaladık. Ülkelerimiz arasında tarihi bağlara dayanan, hakikaten güçlü ilişkiler var. Birbirimize güveniyoruz, ilişkilerimizi daha ileriye taşıma konusunda her iki ülkede de güçlü bir siyasi irade var. Karşılıklı güven artık stratejik boyuta da evrilmiş durumda. Nitekim iki ülke arasındaki iş birliğinin giderek her alanda güçlenmesi, neticelerini verdi. Biliyorsunuz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani 2014 yılının Aralık ayında ülkemizi ziyaret etmişti. O ziyaret sırasında Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi adıyla bir iş birliği ve istişare mekanizması kurulmasını kararlaştırdık. Bu çok önemli bir adımdı." ifadelerini kullandı.

ORTAK BİLDİRİLER ÖNEMLİYDİ

Söz konusu komitenin kurulmasının ardından yapılan yeni anlaşmalara ilişkin Erdoğan, "Elbette, o tarihten bu yana da çok önemli gelişmeler yaşandı. İlişkilerimiz de muhabbetimiz de her gün daha da güçleniyor. Yüksek Stratejik Komite, kısa sürede meyvelerini verdi. Doha ve Trabzon'da gerçekleştirdiğimiz ilk iki toplantıda, 30 anlaşma imzaladık. Bunlar gerçekten ciddi adımlar. Bölgesel meselelerde benzer düşüncelerimizi, tavırlarımızı yansıtan Ortak Bildiriler yayımladık." diye konuştu.

KATAR'IN DOSTLUĞUNU UNUTAMAYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Bize göre, Türkiye ile Katar'ın bu derece yakın işbirliği içinde olması bölgenin geleceği açısından da çok önemli. Komite'nin bu yıl Doha'da yapacağı toplantı da inanıyorum ki her iki ülkeye önemli faydalar sağlayacaktır. Her buluşma, fikir birlikteliğimizi, gönüldaşlığımızı perçinliyor. Katar'ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında sergilediği dayanışmayı, desteği unutamayız. Katar kara gün dostu olduğunu gösterdi. Kardeşim Şeyh Temim ile el ele vererek bölgemizin huzur ve sükuna kavuşması için daha nice yeni çalışmalar yapabileceğimize inanıyorum."

ASKERİ ALANDA İŞBİRLİĞİ

Katar'da kurulan Türkiye'nin askeri üssünün Körfez bölgesinin istikrarı bağlamında neleri hedeflediğine dair soru üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunu şöyle izah etmek gerekir: Siyasi alandaki ilişkilerin mükemmel olan seviyesini korumak, daha da geliştirmek, askeri ve savunma alanlarında da yakın iş birliğine bağlıdır. Biz bunu güçlendirmek istiyoruz. Bakın, işte görüyorsunuz, bizim silahlı kuvvetlerimizin geldiği düzey malum, zaten dünyanın önde gelen orduları arasındayız. Kaldı ki savunma sanayimizdeki gelişmeler, yerli silah sanayimize yaptığımız yatırımlar, ortaya çıkan ciddi ürünler iki ülkenin tereddüt etmeden askeri alanda iş birliği yapabileceğini gösteriyor. Bununla ilgili adımı da attık, yeni adımlar atmaya da devam edeceğiz.

BİRÇOK ALANDA İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

19 Aralık 2014 tarihinde 'Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim, Savunma Sanayi ile Katar Topraklarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Konuşlandırılması Konusunda İşbirliği Anlaşması' imzaladık. Ekim 2015'ten bu yana bir grup askerimiz Katar topraklarında. Askeri eğitimden, ortak tatbikatlara alt yapı hizmetlerine kadar pek çok alanda iş birliği yapacağız inşallah." dedi.

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