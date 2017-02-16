İftirada sınır tanımadı! Silahlı eğitim veriyorlar

MHP’den ihracı istenen Sinan Oğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından AK Parti’nin esnafa kamplarda silah eğitimi verdiğini öne sürdü.

Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği paralel resepsiyonda sırtını terör örgütüne dayayan HDP Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ ve casusuluk suçu ile yargılanan Can Dündar ile aynı karede yer alan Sinan Oğan, AK Parti'yle ilgili skandal ifadeler kullandı. MHP’den ihracı istenen Oğan, AK Parti'yi 'esnafa silahlı eğitim vermekle' suçladı.

SÖZCÜ'YE KONUŞTU!

Sözcü gazetesine konuşan Sinan Oğan, “Özellikle bu 15 Temmuz sonrasında normalde fırıncı, berber ya da bakkal olan sivillerin zaman zaman kamplara alınıp eğitildikleri, silah kullanmanın öğretildiğini biliyoruz. Bu yarı milis gücü ha dediklerinde sokağa çıkarıp toplumun diğer kesiminin üzerine salacak bir çalışma içerisindeler” dedi.

KANIT YOK!

MHP'deki operasyonun baş aktörlerinden olan Sinan Oğan'ın, bu skandal açıklamalarıyla ilgili olarak olarak ortaya hiçbir delil koymaması dikkat çekti.