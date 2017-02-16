16 Şubat 2017 Perşembe20 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah'ın âyetlerini inkar edenler, Peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azap ile müjdele. Âl-i İmrân, 3/21
  • “Allah’ın adıyla… O’nun adıyla (hareket edildiğinde) yerde ve gökte hiçbir şeyin zararı dokunmaz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” (Tirmizî, “De'avât”, 13)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:24Güneş 07:50Öğle 13:25İkindi 16:17Akşam 18:47Yatsı 20:07
    • 6°C Adana
    • 0°C Adıyaman
    • -4°C Afyon
    • -15°C Ağrı
    • -3°C Amasya
    • -5°C Ankara
    • 5°C Antalya
    • -3°C Artvin
    • 2°C Aydın
    • 2°C Balıkesir
  • BIST: 87.882 -0.23
  • Altın: 144,977 0.50
  • Dolar: 3,6626 0.01
  • Euro: 3,8811 0.20

İftirada sınır tanımadı! Silahlı eğitim veriyorlar

»
MHP’den ihracı istenen Sinan Oğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından AK Parti’nin esnafa kamplarda silah eğitimi verdiğini öne sürdü.
İftirada sınır tanımadı! Silahlı eğitim veriyorlar
İftirada sınır tanımadı! Silahlı eğitim veriyorlar İftirada sınır tanımadı! Silahlı eğitim veriyorlar İftirada sınır tanımadı! Silahlı eğitim veriyorlar

Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği paralel resepsiyonda sırtını terör örgütüne dayayan HDP Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ ve casusuluk suçu ile yargılanan Can Dündar ile aynı karede yer alan Sinan Oğan, AK Parti'yle ilgili skandal ifadeler kullandı. MHP’den ihracı istenen Oğan, AK Parti'yi 'esnafa silahlı eğitim vermekle' suçladı. 

SÖZCÜ'YE KONUŞTU!

Sözcü gazetesine konuşan Sinan Oğan, “Özellikle bu 15 Temmuz sonrasında normalde fırıncı, berber ya da bakkal olan sivillerin zaman zaman kamplara alınıp eğitildikleri, silah kullanmanın öğretildiğini biliyoruz. Bu yarı milis gücü ha dediklerinde sokağa çıkarıp toplumun diğer kesiminin üzerine salacak bir çalışma içerisindeler” dedi.

KANIT YOK!

MHP'deki operasyonun baş aktörlerinden olan Sinan Oğan'ın, bu skandal açıklamalarıyla ilgili olarak olarak ortaya hiçbir delil koymaması dikkat çekti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İmam nikahı kıydığı kadınla ilgili çarpıcı detayİmam nikahı kıydığı kadınla ilgili çarpıcı detayReina saldırganı Abdülgadir Masharipov’un imam nikahı kıydığı Fransız vatandaşı Tene Traore’nin, 1.5 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Fuhuş kartlarına karşı “zina haramdır” kampanyasıFuhuş kartlarına karşı “zina haramdır” kampanyasıAnkara’da “Çınaraltı” adlı bir dernek, en işlek kaldırımlarda sık sık rastlanılan ve dağıtımı bir türlü engellenemeyen fuhuş kartlarına karşı zinanın haram olduğunu hatırlatan kartlar dağıtıyor.
İngiliz komutandan Pentagon'a El Bab raporuİngiliz komutandan Pentagon'a El Bab raporuVideo konferansla Pentagon'a bağlanan İngiliz komutan Jones, Türk destekli güçlerin DAEŞ'i sıkıştırdığını ve El Bab'ın çok yakında DAEŞ'ten tamamen temizlenmiş olacağını söyledi.
İftirada sınır tanımadı! Silahlı eğitim veriyorlarİftirada sınır tanımadı! Silahlı eğitim veriyorlarMHP’den ihracı istenen Sinan Oğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından AK Parti’nin esnafa kamplarda silah eğitimi verdiğini öne sürdü.
Polisten akademisyene tokat gibi cevap!Polisten akademisyene tokat gibi cevap!Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde öğrencileri eylem için örgütleyen bir akademisyene polis "Senden hoca olmaz" diyerek tepki gösterdi.
El Bab'da bütün telsizler bir anda sustu!El Bab'da bütün telsizler bir anda sustu!Türk askerinin Fırat Kalkanı Operasyonu'nda büyük oranda kontrolü sağladığı El Bab’da terör örgütü DEAŞ’ın havan ve füze atışlarının azaldığı, telsizlerinin sustuğu bildirildi.
  • PKK'lı kadın terörist bombayı böyle patlatmış16 Şubat 2017 Perşembe 08:05
  • Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var16 Şubat 2017 Perşembe 08:01
  • Kim'in füze tehdidine Trump'tan fotoğraflı cevap!16 Şubat 2017 Perşembe 00:00
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Medine'de!15 Şubat 2017 Çarşamba 22:01
  • Vatandaşlardan Anıtkabir'e 'mescit açın' çağrısı15 Şubat 2017 Çarşamba 21:00
  • Adana'da rekor miktarda metamfetamin ele geçirildi15 Şubat 2017 Çarşamba 20:00
  • BM'den flaş Astana açıklaması15 Şubat 2017 Çarşamba 16:32
  • Mehmetçikten Bahçeli’yi kızdıracak fotoğraf15 Şubat 2017 Çarşamba 16:12
  • Atalay Filiz davasında tanık tek tek anlattı!15 Şubat 2017 Çarşamba 15:51
  • Trabzon'daki üniversiteli kızlar için karar çıktı15 Şubat 2017 Çarşamba 15:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri