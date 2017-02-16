Fuhuş kartlarına karşı “zina haramdır” kampanyası

Ankara’da “Çınaraltı” adlı bir dernek, en işlek kaldırımlarda sık sık rastlanılan ve dağıtımı bir türlü engellenemeyen fuhuş kartlarına karşı zinanın haram olduğunu hatırlatan kartlar dağıtıyor.

Başkent’te polisin değişik mücadele yöntemlerine rağmen bir türlü tümüyle önüne geçilemeyen fuhuş kartlarına halkın ve sivil toplum örgütlerinin tepkileri sürüyor.

Cebeci’de Şerife Turhal adlı kadının işlek caddelerde sık sık rastlanılan ve bir türlü önüne geçilemeyen fuhuş kartlarını süpürerek protesto etmesi gündemdeki yerini korurken, Çınaraltı adlı bir derneğin de bu konuda son derece etkili bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.

2 YILDIR SAHADALAR

Başkent’te “Çınaraltı” adlı bir dernek, en işlek kaldırımlarda sık sık rastlanılan ve dağıtımı bir türlü engellenemeyen fuhuş kartlarına karşı zinanın haram olduğunu hatırlatan kartlar dağıtıyor. 5 yıllık bir dernek olan Çınaraltı’nın merkezi Çankaya’da bulunuyor. Liseli ve üniversiteli öğrencilerden oluşan bir grup tarafından kurulan Çınaraltı İlim ve Kültür Derneği, özellikle üniversitelerde ateizm ve materyalizm propagandasını çürütmeye dönük çalışmaların yanı sıra Ankara’da son yıllarda artış gösteren fuhuş kartlarına karşı da hummalı bir faaliyet yürütüyor.

“ZİNA HARAMDIR” KARTLARI DAĞITIYORLAR

Başkent’te özellikle Ulus, Kızılay, Kurtuluş gibi merkezi yerlerin en işlek caddelerinde sık sık rastlanılan fuhuş kartlarına karşı, zinanın haram olduğunu hatırlatan kartlar bastıran dernek, aynı caddelerde bunların dağıtımın yapıyor. Edindiğimiz bilgilere göre, dernek üyeleri yaklaşık 2-2.5 yıldır düzenli olarak bu dağıtımı gerçekleştiriyor. Derneğin kartların üzerinde “ZİNA HARAMDIR” yazıyor. Kartlarda ayrıca derneğin sosyal medya hesap bilgileri yer alıyor. Derneğin şu ana kadar dağıttığı “Zina Haramdır” kartlarının sayısı 100 bini geçmiş durumda.

TAM TERSİNİ YAPIYORLAR

Görüştüğümüz bir dernek yetkilisi “Ankara’da bu fuhuş kartlarının artmaya başlaması üzerine biz de bunlara karşı böyle bir yönteme başvurduk. Bu zina haramdır kartlarını bastırıp, bunları Ankara’nın değişik noktalarında dağıtmaya başladık. Amacımız fuhuş kartlarına karşı insanları uyarmak ve caydırıcı rol oynamak” dedi.

DEĞİŞİK İLLERDEN DE TALEP VAR: KARGOYLA GÖNDERİYORUZ

Dernek kampanyaya dönüşen “zina haramdır” kartlarıyla ilgili çalışmalarını daha çok sosyal medya üzerinden organize ediyor. Dernek yetkilisi kampanyalarının özellikle sosyal medyada ilgi gördüğünü, farklı illerden kendileriyle iletişime geçenlerin olduğunu da şöyle anlattı: “Ankara dışından bizimle iletişime geçen gençler oluyor. Bizim burda da bu tür fuhuş kartları dağıtılıyor, onlara karşı da zina haramdır kartları dağıtmak isteriz diyorlar. Biz de imkan ölçüsünde onlara bu kartlardan(kargoyla) gönderiyoruz. Onlar da bulundukları illerde zina haramdır kartlarını dağıtıyorlar. Şuan taleplere yetişemiyoruz. İzmir, İstanbul gibi illerden çok büyük talep geliyor. Biz lise ve üniversiteli öğrencilerden oluşan küçük bir derneğiz, bir gelirimiz yok. Kartların basım maliyetini karşılamakta bile zorlanabiliyoruz. Dolayısıyla tüm talepleri şuan karşılayamayabiliyoruz.”

İDDİA DA KUMAR DA FAİZ DE HARAMDIR

Derneğin “Zina haramdır” kartlarının yanı sıra “Kumar haramdır”, “İddia haramdır”, “Faiz haramdır” kartları da bastırıp, bunların da dağıtımını yaptığı öğrenildi. Dernek ayrıca, bu kartları sticker şeklinde de hazırlayarak, bunları taksi durakları gibi görünür yerlere yapıştırıyor.

SAÇIP KAYBOLUYORLAR!

Fuhuş çetesi mensuplarınca ortalığa saçılan rezil kartlarla mücadele gerçekten hayli zor. Fuhuş kartvizitlerinin kimler tarafından dağıtıldığı, ortalığa saçıldığının tespitinde emniyet güçleri zorlanıyor. Bu kartların çoğunlukla geceleri ve fark ettirilmeden caddelere saçıldığı veya seyir halindeki araç içinden dışarıya atıldıkları tahmin ediliyor. Bu nedenle fuhuş kartları dağıtıcılarının tespiti güç hale geliyor. Fuhuş kartvizitlerinin üzerlerindeki telefon numaralarından yola çıkılarak, sorumlulara ulaşılmaya çalışılması halinde de, değişik yasa maddelerinin engeliyle karşılaşıldığı belirtiliyor. Fuhuş tacirlerinin suçüstü yakalanmaları halinde de, hukuki boşluklardan faydalanarak sadece adli para cezasıyla serbest kalabildikleri kaydediliyor.

GÖREN POLİSİ ARAMALI

Vatandaşlardan fuhuş kartviziti dağıtan; bunları caddelere, sokaklara saçanları görmeleri halinde hemen polise başvurmaları bekleniyor. Vatandaşların böyle bir durumla karşılaşmaları halinde cep telefonları ile fuhuş kartı dağıtıcılarını görüntüleyip, bu görüntüleri polise vererek, fuhuşçularla mücadelede emniyet görevlilerinin işini kolaylaştıracakları kaydediliyor.