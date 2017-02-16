16 Şubat 2017 Perşembe20 C.Evvel 1438
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Pentagon'dan açıklama: Kara gücü göndereceğiz!

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ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'ye kara gücü göndermeyi planladıklarını açıkladı.
Pentagon'dan açıklama: Kara gücü göndereceğiz!
Pentagon'dan açıklama: Kara gücü göndereceğiz! Pentagon'dan açıklama: Kara gücü göndereceğiz! Pentagon'dan açıklama: Kara gücü göndereceğiz!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), terör örgütü DEAŞ'la mücadele kapsamında, Suriye'ye kara gücü göndermeyi planladıklarını açıkladı.

CNN International'a demeç veren Pentagon yetkilileri, "Kara kuvvetlerinin, Suriye'de belli bir süre görev yapması muhtemeldir" ifadelerini kullandı. Yetkililer ayrıca, son kararın Trump'a ait olduğunu belirtti.

BİR KAÇ HAFTA İÇİNDE NETLEŞECEK

Pentagon'un planı onaylanırsa, ABD'nin Suriye'deki askeri planları büyük ölçüde değişeceği belirtiliyor. Yetkililer, kararın bir kaç hafta içerisinde netleşeceğini vurguluyor.

Suriye içerisinde 500 civarında ABD askerinin olduğu açıklanmıştı. Bazı tahminlere göre, ABD askerlerinin sayısı resmi olarak açıklanan sayılardan fazla.

Terör örgütü PYD'ye askeri eğitim ve operasyonel destek veren ABD, uzun zamandır Türkiye'nin tepkileriyle karşılaşıyordu.

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