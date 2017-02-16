16 Şubat 2017 Perşembe20 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah'ın âyetlerini inkar edenler, Peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azap ile müjdele. Âl-i İmrân, 3/21
  • “Allah’ın adıyla… O’nun adıyla (hareket edildiğinde) yerde ve gökte hiçbir şeyin zararı dokunmaz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” (Tirmizî, “De'avât”, 13)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:24Güneş 07:50Öğle 13:25İkindi 16:17Akşam 18:47Yatsı 20:07
    • 6°C Adana
    • 0°C Adıyaman
    • -4°C Afyon
    • -15°C Ağrı
    • -3°C Amasya
    • -5°C Ankara
    • 5°C Antalya
    • -3°C Artvin
    • 2°C Aydın
    • 2°C Balıkesir
  • BIST: 87.882 -0.23
  • Altın: 144,977 0.50
  • Dolar: 3,6626 0.01
  • Euro: 3,8811 0.20

İmam nikahı kıydığı kadınla ilgili çarpıcı detay

»
Reina saldırganı Abdülgadir Masharipov’un imam nikahı kıydığı Fransız vatandaşı Tene Traore’nin, 1.5 aylık hamile olduğu öğrenildi.
İmam nikahı kıydığı kadınla ilgili çarpıcı detay
İmam nikahı kıydığı kadınla ilgili çarpıcı detay İmam nikahı kıydığı kadınla ilgili çarpıcı detay İmam nikahı kıydığı kadınla ilgili çarpıcı detay

İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübü terörsaldırısı soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdülgadir Masharipov'un dini nikahlı eşi Fransız vatandaşı Tene Traore'nin de bulunduğu 5 şüpheli, IŞİD üyesi olmak ve anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

Cumhuriyet savcılığının tutuklamaya sevk yazısında Fransız vatandaşı ve IŞİD üyesi olduğu iddia edilen Tene Traore'nın Suriye'ye gitmek üzere geldiği İstanbul Esenyurt'taki örgüt evinde, Ali Jameel Mohammed Mohammed, Aysha Mohammed, Dina Alaa Eid Sayed Ahmed ve Masharipov ile birlikte yakalandığı belirtildi.

Tene'nin cep telefonunda yapılan teknik incelemede Masharipov ile Fransızca ve Rusça'dan, Rusça'dan Fransızca'ya çeviri yapan program kullanarak anlaştığı tespit edildi.

HaberTürk'ten Veli Sarıboğa'nın aktardığına göre, yine aynı telefondan elde edilen ses dosyaların tercüme edildiği, örgütsel içerikli görüşmeler olduğu tespit edildiği belirtildi. Öte yandan Masharipov'un imam nikahı kıydığı Fransız vatandaşı Tene Traore'nin, 1.5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Masgaripov'un, yılbaşındaki Reina saldırısından önce Traore ile birlikte olduğu anlaşıldı.

Masharipov'un, eşi  olduğu bilinen Zarina Nurullayeva'dan iki çocuğu bulunuyor. Kız çocuk, geçen hafta tutuklanan annesi Nurlayeva ile cezaevinde bulunurken, 3 yaşındaki erkek çocuğu ise saldırgan tarafından IŞİD mensuplarına teslim edilmişti.

Masharipov ile Esenyurt'taki örgüt evinde yakalanan kadınlardan Mısır vatandaşı Dina Alaa Eid Sayed Ahmed'in eşinin de Müslüman Kardeşler (İhvan) üyeliği kapsamında Mısır'da tutuklu olduğu belirtildi.

Cumhuriyet Savcılığının tutuklamaya sevk yazısında, Mısır vatandaşı olan şüpheli Dina Alaa Eid Sayed Ahmed'in, IŞİD üyesi olduğu, Suriye'deki çatışma bölgelerine gitmek üzere İstanbul'a geldiği, Reina saldırganı Masharipov ile Esenyurt'taki evde buluştuğu belirtildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İmam nikahı kıydığı kadınla ilgili çarpıcı detayİmam nikahı kıydığı kadınla ilgili çarpıcı detayReina saldırganı Abdülgadir Masharipov’un imam nikahı kıydığı Fransız vatandaşı Tene Traore’nin, 1.5 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Fuhuş kartlarına karşı “zina haramdır” kampanyasıFuhuş kartlarına karşı “zina haramdır” kampanyasıAnkara’da “Çınaraltı” adlı bir dernek, en işlek kaldırımlarda sık sık rastlanılan ve dağıtımı bir türlü engellenemeyen fuhuş kartlarına karşı zinanın haram olduğunu hatırlatan kartlar dağıtıyor.
İngiliz komutandan Pentagon'a El Bab raporuİngiliz komutandan Pentagon'a El Bab raporuVideo konferansla Pentagon'a bağlanan İngiliz komutan Jones, Türk destekli güçlerin DAEŞ'i sıkıştırdığını ve El Bab'ın çok yakında DAEŞ'ten tamamen temizlenmiş olacağını söyledi.
İftirada sınır tanımadı! Silahlı eğitim veriyorlarİftirada sınır tanımadı! Silahlı eğitim veriyorlarMHP’den ihracı istenen Sinan Oğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından AK Parti’nin esnafa kamplarda silah eğitimi verdiğini öne sürdü.
Polisten akademisyene tokat gibi cevap!Polisten akademisyene tokat gibi cevap!Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde öğrencileri eylem için örgütleyen bir akademisyene polis "Senden hoca olmaz" diyerek tepki gösterdi.
El Bab'da bütün telsizler bir anda sustu!El Bab'da bütün telsizler bir anda sustu!Türk askerinin Fırat Kalkanı Operasyonu'nda büyük oranda kontrolü sağladığı El Bab’da terör örgütü DEAŞ’ın havan ve füze atışlarının azaldığı, telsizlerinin sustuğu bildirildi.
  • PKK'lı kadın terörist bombayı böyle patlatmış16 Şubat 2017 Perşembe 08:05
  • Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var16 Şubat 2017 Perşembe 08:01
  • Kim'in füze tehdidine Trump'tan fotoğraflı cevap!16 Şubat 2017 Perşembe 00:00
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Medine'de!15 Şubat 2017 Çarşamba 22:01
  • Vatandaşlardan Anıtkabir'e 'mescit açın' çağrısı15 Şubat 2017 Çarşamba 21:00
  • Adana'da rekor miktarda metamfetamin ele geçirildi15 Şubat 2017 Çarşamba 20:00
  • BM'den flaş Astana açıklaması15 Şubat 2017 Çarşamba 16:32
  • Mehmetçikten Bahçeli’yi kızdıracak fotoğraf15 Şubat 2017 Çarşamba 16:12
  • Atalay Filiz davasında tanık tek tek anlattı!15 Şubat 2017 Çarşamba 15:51
  • Trabzon'daki üniversiteli kızlar için karar çıktı15 Şubat 2017 Çarşamba 15:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri