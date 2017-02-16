16 Şubat 2017 Perşembe20 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah'ın âyetlerini inkar edenler, Peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azap ile müjdele. Âl-i İmrân, 3/21
  • “Allah’ın adıyla… O’nun adıyla (hareket edildiğinde) yerde ve gökte hiçbir şeyin zararı dokunmaz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” (Tirmizî, “De'avât”, 13)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:24Güneş 07:50Öğle 13:25İkindi 16:17Akşam 18:47Yatsı 20:07
    • 6°C Adana
    • 0°C Adıyaman
    • -4°C Afyon
    • -15°C Ağrı
    • -3°C Amasya
    • -5°C Ankara
    • 5°C Antalya
    • -3°C Artvin
    • 2°C Aydın
    • 2°C Balıkesir
  • BIST: 87.882 -0.23
  • Altın: 144,977 0.50
  • Dolar: 3,6626 0.01
  • Euro: 3,8811 0.20

'Erdoğan’ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi'

»
FETÖ operasyonunda tutuklanan Kahramanmaraş Lider İşadamları Derneği (KALİDA) yöneticisi Mahir Keçe hakkında hazırlanan iddianamede yer alan gizli tanık ifadesi şok etti.
'Erdoğan’ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi'
'Erdoğan’ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi' 'Erdoğan’ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi' 'Erdoğan’ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi'

Gizli tanığın ifadesinde, "Mahir Keçe, bir toplantıda, o dönem başbakan olan Tayyip Erdoğan'ın zehirli nar suyu içirilerek zehirleneceğini söyledi" dediği ortaya çıktı.

Cumhuriyet savcısı Necati Kazak'ın hazırladığı FETÖ iddianamesinde şok ifadeler olduğu ortaya çıktı. FETÖ ile bağlantılı olan TUSKON'a bağlı Kahramanmaraş Lider İşadamları Derneği'nde yönetici olan ve örgüt üyeliği suçundan 28 Ağustos'ta tutuklanan Mahir Keçe ile 3 kişi hakkında hazırlanan iddianamede bir gizli tanığın ifadesine yer verildi.

KCK OPERASYONLARINI BİLİYORDU

Gizli tanığın ifadesinde, "Mahir Keçe 2010'da yapılan bir toplantıda dönemin Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili olarak, zehirli nar suyu içirilerek zehirleneceğini söyledi" dediği öğrenildi.

Gizli tanık ayrıca, Türkiye'de KCK operasyonları başlamadan önce yine bir toplantıda Mahir Keçe'nin, "Kısa süre sonra tüm yurtta KCK operasyonları başlayacak" diye konuştuğunu ve Keçe'nin söylemesinden 3 ay sonra KCK operasyonlarının başladığını söyledi. Mahir Keçe'nin Kahramanmaraş'ta FETÖ'ye ait kapatılan bazı eğitim kurumlarının da ortağı olduğu öğrenildi. Keçe'nin, 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra KALİDA üyelerini, iktidara karşı durmaları için örgütlediği, ayrıca FETÖ adına himmet topladığı da belirlendi.

Sabah

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Erdoğan’ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi''Erdoğan’ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi'FETÖ operasyonunda tutuklanan Kahramanmaraş Lider İşadamları Derneği (KALİDA) yöneticisi Mahir Keçe hakkında hazırlanan iddianamede yer alan gizli tanık ifadesi şok etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Medine'de!Cumhurbaşkanı Erdoğan Medine'de!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'daki resmi ziyaretini tamamlayarak özel uçak "TUR" ile Medine'ye geldi.
Başbakan 15 milyon gence mektup yazdıBaşbakan 15 milyon gence mektup yazdıBaşbakan Binali Yıldırım, gençlere ele yazısıyla isme özel mektup yazdı.
Kılıçdaroğlu'ndan referandum tweetiKılıçdaroğlu'ndan referandum tweetiKemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan referandumla ilgili yaptığı açıklamada, milletin 'söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyeceğini ifade etti.
MHP'de referandum öncesi anket kriziMHP'de referandum öncesi anket kriziMHP'de referandum öncesi eski vekil Durmuş Yılmaz ile genel merkez arasında anket krizi yaşanıyor. Durmuş Yılmaz'ın MHP seçmeninin yüzde 80'i referandumda 'hayır' diyecek sözlerine genel merkezden hızlı bir cevap geldi.
HÜDA PAR referandum kararını açıkladıHÜDA PAR referandum kararını açıkladıHÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, parti olarak referandumda tercihlerinin 'Evet' olduğunu açıkladı.
  • Bahçeli'den Türkeş'e: Nankörlük sayarım!15 Şubat 2017 Çarşamba 09:52
  • Bahçeli'den yeni referandum açıklaması15 Şubat 2017 Çarşamba 08:38
  • Erdoğan'dan Kral Selman'a teşekkür15 Şubat 2017 Çarşamba 07:53
  • CHP ilk kez AYM'ye gitmiyor14 Şubat 2017 Salı 14:32
  • Milli Görüş tabanı ‘Evet’ mi diyor?14 Şubat 2017 Salı 14:30
  • Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal Yavuz Sultan Selim benzetmesi14 Şubat 2017 Salı 14:18
  • Binali Yıldırım kampanya tarihini açıkladı14 Şubat 2017 Salı 12:37
  • MHP'den bir referandum çıkışı daha!14 Şubat 2017 Salı 11:52
  • MHP'li muhaliflerin adresi belli oldu13 Şubat 2017 Pazartesi 15:32
  • Referandumda 'Evet' demek için 25 neden13 Şubat 2017 Pazartesi 14:31
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri