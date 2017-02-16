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Vatandaşı sevindirecek gelişme! O yasada değişikliğe gidiliyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sebze-meyve fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekmesinin ardından hükümet ‘Hal Yasası’nda değişikliğe gidiyor.
Vatandaşı sevindirecek gelişme! O yasada değişikliğe gidiliyor
Vatandaşı sevindirecek gelişme! O yasada değişikliğe gidiliyor Vatandaşı sevindirecek gelişme! O yasada değişikliğe gidiliyor Vatandaşı sevindirecek gelişme! O yasada değişikliğe gidiliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da, “domates tarlada 1, çarşıda pazarda 7-8 lira. Bu ne? Bu arada olanlar kimler” diyerek dikkat çektiği sebze-meyve fiyatlarındaki yükseliş, hükümeti harekete geçirdi.

Hal Yasası’nda yapılacak değişikliklerle ilgili bilgi veren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Hal Yasası değişikliğiyle aracı sayısı azaltılacak. Her belde ve ilçede hal olmayacak, büyük haller oluşturulacak. Kafa karışıklığını gidermek için ürün sınıflandırmasına gidilecek. Örnek pazar yerleriyle pazarcılığa yeni koşullar getirilecek” dedi.

HAL SAYISI AZALACAK

Bülent Tüfenkci, Meclis’te bir grup gazeteciyle sohbetinde, referandumdan sonra yasalaştırılması planlanan bu çalışmayla ilgili olarak, “Her belde ve ilçede hal istemiyoruz. Mümkün olduğu kadar halleri toparlayıp derleyip büyük hal olsun istiyoruz. Bir nevi fiyatların belirlendiği alan olsun istiyoruz. Bununla ilgili düzenlememiz var” dedi. Bu alanda kayıtsızlıktan kaynaklanan haksız rekabet de istemediklerini belirten Tüfenkci, “Önceki yasayla yüzde 52’ye yakın kayıt altına almıştık, şimdi bu oranı yüzde 80-85’lere çekmeyi hedefliyoruz. Ayrıca pazar alanları ve pazarcılarla ilgili de yeni düzenlemeye giderek bunlarla ilgili belli koşul ve nitelikler getirmeyi, mesela örnek pazarlar kurarak belediyelerimize ve pazarcı esnafımıza örnek olmasını istiyoruz. Bu konuda bir teşvik mekanizması da getirilmesi lazım” görüşünü savundu.

ÜRÜN SINIFLANDIRMASI

Tüfenkci, şunları söyledi: “Sebze ve meyvede çok çeşit var. Mesela bir domatesin 10 çeşidi bulunuyor. Bunları sınıflandırıp kafa karışıklığını gidermek istiyoruz. 50 kuruşa üretilen domates ile 2 kuruşa üretilen sınıflandırılmış ve cinsi farklılaştırılmış domatesi aynı tutmamak lazım. Ürünlere cinsleri itibariyle etiket vererek daha belirgin hale getireceğiz. Bunu tüketici nezdinde bilinç haline getirmek gerekiyor. Aksi takdirde 1 liraya da biber var, 2 liraya da biber var. 2 liraya üreten de ‘biber ürettim’ diyor, 1 liraya üreten de ‘ben biber ürettim’ diyor. Yine sınıflandırırken ambalaj kriterlerini de beraberinde getirmek istiyoruz.

TÜKETİCİYE YANSIYACAK

Standartları getirirken ekstra maliyet ile getirmek istemiyoruz. Dolayısıyla üretici birliklerini vergisel anlamda daha avantajlı hale getirmek istiyoruz. Buradan da amaç özellikle bizim çiftçilerimiz küçük çiftçiler bunları üretici örgütleri vasıtasıyla bir araya getirerek aradan tüccarları kaldırmak istiyoruz. Avansları da bu örgütler üzerinden vermek istiyoruz. Böyle bir çalışmayı referandumdan sonra getirmiş olacağız. Araştırmalara göre sebze ve meyvenin toplanmasından markette istiflenmesine kadar olan süreçte yüzde 25, bir başka araştırmaya göre yüzde 48 oranında kayıp-kaçak yani fire var. Bu da maliyet olarak yansıyor. Bunu önlersek direk tüketici ucuz olarak alacak. Siz aradakilerin kazançlarını dağıttığınızda üreticiye ve tüketiciye yansıyacak. Amacımız daha ucuz tüketimi sağlamak.”

GDO’LU ÜRÜN SAYISI AZALACAK

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, GDO’lu ürünlerle ilgili de çalışmalar yapıldığını açıkladı. Tüfenkci, GDO’lu ürünleri minimuma indirmeye yönelik çalışmalar yapıldığını dile getirerek, “Bu ürünlerin gerçekten sağlık üzerinde etkileri var mı, ülkede ne kadar GDO’lu ürün var, bunların ne kadarı piyasaya arz ediliyor, bütün bunlarla ilgili Tarım Bakanlığı ile yakın temas içinde çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Hürriyet

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