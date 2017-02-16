16 Şubat 2017 Perşembe20 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah'ın âyetlerini inkar edenler, Peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azap ile müjdele. Âl-i İmrân, 3/21
  • “Allah’ın adıyla… O’nun adıyla (hareket edildiğinde) yerde ve gökte hiçbir şeyin zararı dokunmaz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” (Tirmizî, “De'avât”, 13)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:24Güneş 07:50Öğle 13:25İkindi 16:17Akşam 18:47Yatsı 20:07
    • 8°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • -4°C Afyon
    • -23°C Ağrı
    • -3°C Amasya
    • -4°C Ankara
    • 7°C Antalya
    • -3°C Artvin
    • 4°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 88.362 0.55
  • Altın: 145,650 0.46
  • Dolar: 3,6719 0.25
  • Euro: 3,8924 0.29

FETÖ’den örgütteki üyelerine talimat! Kapatın

»
FETÖ’nün Işık Evleri sorumlularından Hamdullah Avcı, darbe girişimi sonrası örgütteki paniği anlattı.
FETÖ’den örgütteki üyelerine talimat! Kapatın
FETÖ’den örgütteki üyelerine talimat! Kapatın FETÖ’den örgütteki üyelerine talimat! Kapatın FETÖ’den örgütteki üyelerine talimat! Kapatın

Işık Evleri sorumlularından Hamdullah Avcı, "15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra il hadimi İsmail Düzel ile Levent'in arka sokaklarında buluştuk. Bana 'Evleri kapatın, herkes başının çaresine baksın, ben yurtdışına gidebilirim' dedi.

Ben de ilçe talebe mesullerine ilettim" dedi. İstanbul terör ve örgütlü suçlar savcısı Ergün Güçlü tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin ifadeleri dikkat çekti. Şişli-Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinden sorumlu eğitim danışmanı Avcı ifadesinde, Mart 2016'da Yunus kod adlı il hadimi İsmail Düzel tarafından eğitim danışmanı olarak görevlendirildiğini, kendisine bağlı 3 ilçe talebe mesulünün olduğunu, onların altında da 3-4 büyük bölge talebe mesulünün yer aldığını anlattı.

'KİMSE İKİ ÜSTÜNDEKİNİ TANIMAZDI'

110-120 evden sorumlu olduğunu ancak bu evlerin adreslerini bilmediğini, sadece evlerin sorumlularıyla dışarda görüştüğünü belirten Avcı şu bilgileri verdi: "Bu yapı içinde ev abisinden başlayarak yukarıya doğru gidildiğinde, tüm görevdeki arkadaşlar bir üstünün yönlendirmesi ile kod adı kullanır. Ben evde kalan insanların şahsi ve manevi sorunlarını çözmek için fikir üretirdim. Eyalet talebe mesulleri bana toplantılarda evlerin son durumları ile ilgili bilgi vermekteydi.

İl hadimi talebe ve esnaflardan sorumludur. Herkes görevde bulunduğu bir üst makamı tanır, onun üstünü tanımazdı. Herkes altındaki ve üstündeki şahıslar ile 2 haftada bir görüşür, kimse birbirinin gerçek ismini, ailesini ve adresini bilmez. Telefonda değil de akıllı telefona yüklenen Kakoo ya da Cocoo programı üzerinden iletişim kurulurdu.

" Hamdullah Avcı, 15 Temmuz'dan sonra Işık Evleri'nde yaşananları da şöyle anlattı:

"Darbe teşebbüsünden sonra il hadimi İsmail Düzel ile Levent'in arka sokaklarında buluştuk. Bana 'Evleri kapatın, herkes başının çaresine baksın, ben yurt dışına gidebilirim' dedi. Ben de Şişli'de bir pilavcıda Serdar kod adlı Soner Er ile buluştum. İl hadiminin bana söylediklerini aktardım. Bana bağlı diğer iki talebe sorumlusu memleketlerinde oldukları için telefonla aynı bilgiyi ilettim. Bölgedeki bütün evleri kapatarak başımızın çaresine bakmaya karar verdim. 15 Temmuz'a kadar bu yapının eli silahlı bir terör örgütü olduğunu bilmiyordum"

Sabah

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Belediye otobüsünde başörtülü kızlara hakaret!Belediye otobüsünde başörtülü kızlara hakaret!Denizli'de belediye otobüsünde başörtülü öğrencilere hakaret ettiği ve sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi.
Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme!Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme!BBP'nin unutulmaz lideri Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazayı maniple ettiği öne sürülen polis adliyeye getirildi.
İş Kur il müdürü tutuklandıİş Kur il müdürü tutuklandıIsparta merkezli 16 ilde çoğunluğu İş-Kur çalışanlarına yönelik düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Zonguldak'ta satılmak istenen bebek devlet korumasındaZonguldak'ta satılmak istenen bebek devlet korumasındaZonguldak'ın Ereğli ilçesinde dedesi tarafından başka bir aileye satılmak istenen bebek, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğünce koruma altına alındı.
Samsun'da hastanede tecavüz rezaletiSamsun'da hastanede tecavüz rezaletiSamsun’daki bir devlet hastanesinde, hasta olan yakınına refaket eden 17 yaşındaki genç kız, hasta bakıcı tarafından tecavüze uğradığını öne sürdü. Genç kızın hamile olduğu anlaşıldı. Çocuğun babasının DNA testi ile belirleneceği belirtildi.
Org. Akar: El Bab operasyonu bitti!Org. Akar: El Bab operasyonu bitti!Fırat Kalkanı harekatında sona gelindi. Taarruz harekatı bitti temizlik aşamasına geçildi. Org. Akar da operasyon bitti dedi. Şimdi dünyada eşi görülmemiş temizlik aşaması başladı.
  • FETÖ PKK'lı haini subay yapmış16 Şubat 2017 Perşembe 09:40
  • FETÖ’den örgütteki üyelerine talimat! Kapatın16 Şubat 2017 Perşembe 09:34
  • İmam nikahı kıydığı kadınla ilgili çarpıcı detay16 Şubat 2017 Perşembe 08:57
  • Fuhuş kartlarına karşı “zina haramdır” kampanyası16 Şubat 2017 Perşembe 08:44
  • İngiliz komutandan Pentagon'a El Bab raporu16 Şubat 2017 Perşembe 08:40
  • İftirada sınır tanımadı! Silahlı eğitim veriyorlar16 Şubat 2017 Perşembe 08:32
  • Polisten akademisyene tokat gibi cevap!16 Şubat 2017 Perşembe 08:30
  • El Bab'da bütün telsizler bir anda sustu!16 Şubat 2017 Perşembe 08:09
  • PKK'lı kadın terörist bombayı böyle patlatmış16 Şubat 2017 Perşembe 08:05
  • Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var16 Şubat 2017 Perşembe 08:01
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri