16 Şubat 2017 Perşembe20 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah'ın âyetlerini inkar edenler, Peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azap ile müjdele. Âl-i İmrân, 3/21
  • “Allah’ın adıyla… O’nun adıyla (hareket edildiğinde) yerde ve gökte hiçbir şeyin zararı dokunmaz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” (Tirmizî, “De'avât”, 13)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:24Güneş 07:50Öğle 13:25İkindi 16:17Akşam 18:47Yatsı 20:07
    • 8°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • -4°C Afyon
    • -23°C Ağrı
    • -3°C Amasya
    • -4°C Ankara
    • 7°C Antalya
    • -3°C Artvin
    • 4°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 88.362 0.55
  • Altın: 145,650 0.46
  • Dolar: 3,6719 0.25
  • Euro: 3,8924 0.29

FETÖ PKK'lı haini subay yapmış

»
FETÖ PKK'lı haini subay yapmış
FETÖ'den görülmemiş hainlik. Alçaklar, PKK adına eyleme katılan kişinin sicilini temizleyip çalıntı sorularla subay yapmış.
FETÖ PKK'lı haini subay yapmış FETÖ PKK'lı haini subay yapmış FETÖ PKK'lı haini subay yapmış

FETÖ'nün terör kayıtlarını sildiği, PKK içerisinde eylemlere karışan kişileri dahi subay yaptığı ortaya çıktı! Görüntüleri doğrulayan gözaltındaki Teğmen F.U.: Örgüt abileri, soruları vererek okula girmemi sağladılar.

Akşam'dan Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre; Genelkurmay Başkanlığı'nda askeri sınav sorularının hazırlandığı birimde görev yapan kripto FETÖ üyelerinin PKK'lı ve sol terör örgütü üyelerini dahi himmet karşılığında subay yaptıkları belirlendi. FETÖ’nün kripto yapılanması tarafından subay yapılan teğmen F.U. gözaltına alındı. İzmir'de Mayın Arama ve Kurtarma Birliği'nde görev yapan F.U.'nun Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarih bölümünde okuduğu yıllarda PKK ve sol terör örgütleriyle birlikte 10 ayrı eyleme katıldığı ve terör örgütü PKK'dan kaydı olduğu belirlendi. FETÖ'nün F.U.'ya ulaşıp önce örgüte kattıkları ardından da emniyetteki terör kayıtlarını silip soruları vererek subaylık sınavına soktukları ortaya çıktı.

feto_pkkli_haini_subay_yapmis_1487225864_3962.jpg

FEM'de imamlarla görüşme!

Teğmen F.U., "Üniversiteyi bitirdikten sonra Kars'ta bulunduğum sırada hemşerim olan FETÖ sorumlusu abi bana 'gel seni subay yapalım' dedi. Ben de kabul ettim ve İstanbul'a geldim. Pendik FEM Dershanesi'nde hususi imamlarla görüştüm. Himmet vermeyi kabul ederek onlarla anlaştım. 2 yıla kadar İstanbul'da FETÖ evlerinde kalıp sınavlara hazırlandım. Bana 'Haktan' kod adını verdiler" dedi.

Namaz kılmadım himmet verdim!

Gözaltına alınan Teğmen F.U., PKK ve sol terör örgütleri içerisinde eylem yaparken kamera kayıtlarında bulunan kişinin kendisinin olduğunu, bunların hangi eylemler olduğunu hatırlamadığını söyleyerek, "abiler bana 'amaz kılıyor musun?' diye sordular, ama ben hiç namaz kılmadım. Ancak sürekli olarak himmet verdim" dedi. Yürütülen soruşturmada, Teğmen F.U.'nun FETÖ'ye ait kaldığı evlerde sorumlu abi olan aynı zamanda ByLock kullanıcısı İngilizce öğretmeni M.M.A.'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Belediye otobüsünde başörtülü kızlara hakaret!Belediye otobüsünde başörtülü kızlara hakaret!Denizli'de belediye otobüsünde başörtülü öğrencilere hakaret ettiği ve sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi.
Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme!Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme!BBP'nin unutulmaz lideri Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazayı maniple ettiği öne sürülen polis adliyeye getirildi.
İş Kur il müdürü tutuklandıİş Kur il müdürü tutuklandıIsparta merkezli 16 ilde çoğunluğu İş-Kur çalışanlarına yönelik düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Zonguldak'ta satılmak istenen bebek devlet korumasındaZonguldak'ta satılmak istenen bebek devlet korumasındaZonguldak'ın Ereğli ilçesinde dedesi tarafından başka bir aileye satılmak istenen bebek, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğünce koruma altına alındı.
Samsun'da hastanede tecavüz rezaletiSamsun'da hastanede tecavüz rezaletiSamsun’daki bir devlet hastanesinde, hasta olan yakınına refaket eden 17 yaşındaki genç kız, hasta bakıcı tarafından tecavüze uğradığını öne sürdü. Genç kızın hamile olduğu anlaşıldı. Çocuğun babasının DNA testi ile belirleneceği belirtildi.
Org. Akar: El Bab operasyonu bitti!Org. Akar: El Bab operasyonu bitti!Fırat Kalkanı harekatında sona gelindi. Taarruz harekatı bitti temizlik aşamasına geçildi. Org. Akar da operasyon bitti dedi. Şimdi dünyada eşi görülmemiş temizlik aşaması başladı.
  • FETÖ PKK'lı haini subay yapmış16 Şubat 2017 Perşembe 09:40
  • FETÖ’den örgütteki üyelerine talimat! Kapatın16 Şubat 2017 Perşembe 09:34
  • İmam nikahı kıydığı kadınla ilgili çarpıcı detay16 Şubat 2017 Perşembe 08:57
  • Fuhuş kartlarına karşı “zina haramdır” kampanyası16 Şubat 2017 Perşembe 08:44
  • İngiliz komutandan Pentagon'a El Bab raporu16 Şubat 2017 Perşembe 08:40
  • İftirada sınır tanımadı! Silahlı eğitim veriyorlar16 Şubat 2017 Perşembe 08:32
  • Polisten akademisyene tokat gibi cevap!16 Şubat 2017 Perşembe 08:30
  • El Bab'da bütün telsizler bir anda sustu!16 Şubat 2017 Perşembe 08:09
  • PKK'lı kadın terörist bombayı böyle patlatmış16 Şubat 2017 Perşembe 08:05
  • Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var16 Şubat 2017 Perşembe 08:01
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri