Org. Akar: El Bab operasyonu bitti!

Fırat Kalkanı harekatında sona gelindi. Taarruz harekatı bitti temizlik aşamasına geçildi. Org. Akar da operasyon bitti dedi. Şimdi dünyada eşi görülmemiş temizlik aşaması başladı.

24 Ağustos 2016'da başlatılan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü Fırat Kalkanı harekâtında 177. güne girildi. Yoğun çatışmaların yaşandığı bölgede şuan kısmen sessizlik hakim. Terör örgütü DAEŞ'in Rakka'dan sonra ikinci başkenti olan El Bab'da büyük ölçüde kontrol sağlandı. Türk Tankları El Bab sokaklarında. Operasyon meskûn mahallerde sürüyor, Taarruz harekatı bitti, temizlik aşamasına geçildi.

EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ TEMİZLİK İÇİN TSK HAREKETE GEÇTİ



El Bab merkezinde DEAŞ’tan temizlenen bölgelerde, mayın ve el yapımı patlayıcıların temizlenmesinin devam ediyor. DAEŞ bir çok noktaya bubi tuzakları kurmuş durumda. Askeri kaynaklar DAEŞ'in çok farklı yöntemler kullanarak tuzaklar kurduğu belirtiyor. Temizlik aşamasında meskûn mahallelerin, evlerin, tünellerin, dehlizlerin, bölgedeki bütün deliklerin gözle, ateşle aranması-taranması, yapılacak ve el yapımı patlayıcıların tamamı ortadan kaldırılacak. Eşi benzeri görülmemiş bu temizliğin TSK'ya bağlı profesyonel askerlerle 1,5 ay kadar sürmesi öngörülüyor.

EL BAB'DA KALAN DAEŞ'Lİ SAYISI



El Bab'ın büyük bölümünde hakimiyeti kaybeden DAEŞ, bombalı araçlar ve canlı bombalarla saldırı düzenlemeye çalışıyor. Bu saldırılara karşı hazırlık yapan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için Özel Kuvvetlere bağlı askerler kritik bölgelere gir-çık yaparak kontrol ediyor. Bab meskûn mahallinin güneyinde canlı bomba eylemi gerçekleştirmeye çalışan 2 DEAŞ mensubu terörist de etkisiz getirildi. Bomba yüklü araçla saldırı hazırlığındaki 8 DAEŞ'li teröristte ayrı bir noktada etkisiz hale getirildi. El Bab'da toplam 100-200 arası teröristin kaldığı tahmin ediliyor. Bir çoğuda Rakka'ya doğru kaçmaya başladı.

AKAR: OPERASYON BİTTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'ı kapsayan Körfez ülkeleri ziyaretine katılan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Fırat Kalkanı harekâtına ilişkin olarak, 'El Bab'da artık operasyonun bittiğini' söyledi.

SIRADA RAKKA VE MENBİÇ VAR



El Bab sonrası gözler Rakka temizliğine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın El Bab'dan sonra işaretini verdiği Rakka ve Menbiç operasyonları için hazırlıklar sürüyor. Öncelikle Rakka güzergâhında bulunan Menbiç’in PKK/PYD-YPG teröründen arındırılması gündemde. TSK'nın Menbiç için bütün planları hazır ancak Rakka için ABD ile görüşmeler sürüyor.