Edinilen bilgiye göre, dini nikahlı eşinden hamile kalan ve eşinin terk ettiği B.M., 9 Şubat günü babası Ahmet M. ile birlikte doğum için Ereğli Devlet Hastanesine geldi. Burada B.M.’nin babasının bebeği 5 bin lira karşılığında başka bir aileye satacağını görevlilere söylemesi üzerine olay ortaya çıkınca, hastaneden kaçmaya çalışan baba ve kızı polis tarafından yakalandı. Dede Ahmet M. gözaltına alınırken, anne B.M. ise doğuma alınmıştı. Doğum sonrasında B.M. hastaneden taburcu edildi. Dünyaya gelen bebek ise Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğünce koruma altına alındı.
16 Şubat 2017 Perşembe20 C.Evvel 1438
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Zonguldak'ta satılmak istenen bebek devlet korumasında
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dedesi tarafından başka bir aileye satılmak istenen bebek, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğünce koruma altına alındı.
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