Türkiye'de kitap fuarlarına yeni bir alternatif geldi. Son yıllarda Türkiye Yazarlar Birliği'nin organize ettiği Arapça Kitap ve Kültür Günleri hem ülkemizdeki Arap kardeşlerimize hem de Arap dili ve İslam ilimleriyle meşgul olanlara yeni bir imkan sunmuş oldu.

Arapça Kitap ve Kültür Günleri’nin açılışında konuşan Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, "Arapça Kitap ve Kültür Günleri sadece kitapların olduğu bir yer değil İslam alimlerinin, yazarlarının da olacağı bir kültür şölenine dönüşecek. Ülkemizde Arap dili, edebiyatı, yazarları bilinmiyor. Yine aynı şekilde Arap ülkelerinde de Türk yazar ve eserler bilinmiyor. Arapça Kitap ve Kültür günleriyle birlikte yayıncılarımız artık Arapça eserler basmaya başladı. Yaptığımız bu organizasyon gelecek yıllarda büyüyerek devam edecek. Bir Frankfurt kitap fuarından daha iyi bir konuma geleceğiz" şeklinde konuştu.

Kitapları okumayanlar, kitapları bu şekilde dizemezler

İslam dünyasındaki kültürel eksikliği dile getiren Haşimi Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Ali Sözer, "İslam dünyası siyaseten yakın olsa da kültürel olarak çok uzak kaldı. Bu uzaklığı biran evvel kapatmalıyız. Sultanahmet Vakfı’nda yani burada gördüğünüz kitapları araştırmacı yazarlar hazırladı. Kitapları okumayanlar, kitapla haşır neşir olmayanlar kitapları bu şekilde dizemezler. Birçok eseri ilk defa yayım hayatına bu fuarla birlikte kazandırıyoruz" dedi.

"Cennetin dili Arapçadır"

Türkiye'nin İslam dünyasının önderi olduğunu belirten Burkina Faso temsilcisi Şeyh Abdülaziz Ouedraogo, “Arap dili sadece Arapları ilgilendiren bir dil değil aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’in ve cennetin dili Arapçadır” ifadelerini kullandı.

22 ülkeden 50 yayınevi, 100 ilim adamı ve yazarın katılacağı 2. Arapça Kitap Günleri 17-26 Şubat tarihleri arasında okuyucuyla buluşacak.

Milli Gazete