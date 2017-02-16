İş Kur il müdürü tutuklandı

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda gözaltına alınan 22 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında daha önce açığa alınan Isparta İş Kur İl Müdürü Hüseyin E.'nin de bulunduğu 9 şüpheli terör örgütü üyeliğinden tutuklandı. 4 zanlı savcılıktaki ifadesinin ardından 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





Şüphelilerin FETÖ/PDY ile ilişkili firmalarda çalışıp işten ayrılmış gibi gösterilen kişilere işsizlik maaşı verdiği, aynı zamanda işbaşı eğitimi programı kapsamında örgütlü bağlantılı firmalarda çalışan ancak mevzuata aykırı şekilde kursiyer olarak gösterilen kişilere de 4 aylık süreçte günlük 50 lira ödeme yaptıkları tespit edilmişti. Ayrıca şüphelilerin örgütün kriptolu mesajlaşma programı bylock kullandıkları da ortaya çıkarılmıştı.

