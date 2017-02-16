Belediye otobüsünde başörtülü kızlara hakaret!

Denizli'de belediye otobüsünde başörtülü öğrencilere hakaret ettiği ve sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi.

Denizli'de belediye otobüsünde başörtülü öğrencilere hakaret ettiği ve sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi.

İddiaya göre, dün yaşanan olayda, Pamukkale Üniversitesi öğrencileri H.D. ve K.O, üniversiteden evlerine gitmek için bindikleri belediye otobüsünde kartlarında yeterli bakiye olmaması üzerine yolculardan yardım istedi.

YOLCULARDAN BİRİ HAKARET ETTİ

Bu sırada yolculardan M.S, öğrencilere hakaret etti.

M.S'nin kendilerine hakaret ettiğini iddia eden öğrenciler, yol üzerindeki Çınar Polis Merkezine giderek şikayette bulundu.

REFERANDUMDA HAYIR DERSENİZ

Öğrenciler ifadelerinde, M.S'nin kendilerine "referandumda 'hayır' diyeceklerini ifade etmeleri halinde" bilet verebileceğini söylediğini, bunun üzerine tartışma çıktığını ileri sürdüler.

Şahsın kendilerine "Başınızı, kulaklarınız kapansın diye mi kapattınız? Siyah türbanlı seni sevdim. Bu başörtülüler 'hayır' demez" gibi ifadelerle sözlü tacizde bulunduğunu öne süren öğrencilerin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Belediye otobüsünün güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kafeterya işletmecisi olduğu öğrenilen M.S'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MALTEPE'DE MİNİBÜSTE SALDIRI OLMUŞTU!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Maltepe’de minibüste bir kadın yolcu, başörtülü genç kıza saldırmıştı. Genç kızın başörtüsünü çıkaran ve kendisine tekme atan saldırgan, “Siz teröristsiniz, sizin yüzünüzden herkes ölüyor. Sen başın kapalı okuyamazsın” diye bağırmıştı.