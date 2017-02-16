Trump'a derin operasyon

Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’in görevinden istifa etmesinden sonra Washington’a operasyonlar sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Emekli Korgeneral Michael Flynn'in görevinden istifası Washington'ı sallamaya devam ediyor.

TRUMP'A OPERASYON DEVAM EDİYOR



20 Ocak'ta Başkanlık Yemin Töreni konuşmasında, yerleşik düzene meydan okuyan ve iktidarı yeniden halka vereceğini savunan Trump, Beyaz Saray'da zor günler geçiriyor.

İSTİHBARATIN İNTİKAMI



NSA'in küresel dinleme ve takip sistemini ifşa eden Snowden Belgeleri'ni yayınlayan, ABD merkezli The Intercept internet sitesinin kurucusu Glenn Greenwald, Flynn'i istifaya götüren süreci, istihbarat kuruluşlarının Trump'tan intikamı olarak değerlendirdi. Greenwald, ABD'de üst düzey yöneticilere ilişkin “sinyal istihbaratı”nın basına sızmasının, ABD Ceza Kanununa göre büyük bir suç olduğunu da yazısında vurguladı.

YENİ HEDEF CONWAY Mİ?

Flynn'in istifasından sonra ABD medyasında, Trump'ın yakın danışmanı Kellyanne Conway'e ilişkin haberlerin artması dikkat çekti. Son olarak Conway'in televizyonda Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın ürünlerini satın almaya yönelik çağrısı hedef oldu. ABD Hükümeti Etik Bürosu, Beyaz Saray'a konuya ilişkin araştırma çağrısı yaptı. Conway, Trump'ın yakın ekibinin en önemli isimlerinden.

ÇALIŞMA BAKANI ADAYI DA ÇEKİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çalışma Bakanı adayı Andrew Puzder, iş ve özel hayatına yönelik eleştiriler nedeniyle adaylıktan çekildi.

Hardee's ve Carl's Jr adlı restoran zincirlerinin İcra Kurulu Başkanı (CEO) Puzder, yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma Bakanı adaylığından çekildiğini bildirdi.

TRUMP'TAN TEPKİ



Rusya'yla ilişkisi olduğuna dair haberleri saçma olarak nitelendiren ABD Başkanı Trump, bu iddiaların Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton'un seçim kampanyası sırasında yaptığı hataları örtme amacı taşıdığını vurguladı.Trump, “Yalan haber medyası, MSNBC ve CNN izlenmeyecek durumda. Fox ise harika!” diyerek ABD medyasını da eleştirdi.

Yenişafak